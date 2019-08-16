十六世紀末現代科學發軔的前夕，人類大多數仍然相信「地心說」，也就是相信我們所在的地方是宇宙的中心，其他所有的星辰都固定在一個以我們為中心的「天球」上，這個天球每天帶著附著在它上面所有的星辰繞我們一周。不過讓他們困惑的是，竟然有少數幾個星體並沒有固定在天球上，而是在天空中漫遊；他們漫遊的速度雖然很慢，每一年才順著黃道漫遊一周，但是這個現象很早就被古人發現了。根據他們當時的觀察，這些在天空漫遊的星體一共有七個，即：太陽、太陰(月亮)、以及分別被命名為金、木、水、火、土的五顆星。他們稱這七個星體為「行星」；依據當時的定義，「行星」(planet)是「漫遊之星」(wanderer)的意思，跟現在的定義大不相同。

有沒有搞錯？太陽和月亮是行星喔？當然我們現在知道太陽是「恆星」，而月亮是地球的「衛星」；但是在以往的「地心說」裡面，太陽和月亮確實都曾被歸類為行星。在此，筆者發現一件有趣的巧合：「地心說」所謂的七個行星－－太「陰」、太「陽」、以及其他「五」顆「行」星剛好可以湊成了「陰陽五行」四個字－－算是西方版的「陰陽五行」吧。

目前的「占星術」依然沿用「地心說」的概念，將太陽和月亮視為行星；雖然有人將「行星」改稱為「主星」或其他名稱，但換湯不換藥，基本上是一樣的，都是來自已經被廢棄的「地心說」。從這個角度來看，占星術基本上是非科學的，其衍生出來的所有結論自無可信度可言。

古埃及人和米索不達米亞的許多古代民族都視「七」為神秘數字或神聖數字，因此對他們而言，有七顆行星在天空裡漫遊，似乎也是滿合理的。但是仍然有少數人對「地心說」提出質疑。西元1543年，波蘭天文學家哥白尼(Copernicus)在去世前發表了《天體運行論》一書，書中揚棄古老的「地心說」，而主張「日心說」，他認為太陽是宇宙的中心，所有星體(包括地球)都是繞著太陽運轉。

從現在看來，當初哥白尼所提的「太陽是宇宙的中心」的說法是有瑕疵的；事實上，太陽充其量只是太陽系的中心，而非整個宇宙的中心。但是現在一般認為，在當時的環境之下能提出這樣的學說已屬不易。

在現代天文學「日心說」的模型中，太陽系中所有的「行星」都是繞著太陽在運行；也就是說，「行星」已經不是原來「漫遊之星」的意思，而是指繞著太陽公轉的星球了。在這個架構下，我們地球也由原先的「宇宙中心」變成了諸多行星中的一顆。

隨著天文觀測技術的進步，天文學家陸續發現了天王星(1781年)、海王星(1846年)、以及冥王星(1930年)。從此，我們太陽系號稱擁有「九大行星」－－水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、和冥王星。

至此，行星的故事似乎應該有一個圓滿的結局了。但是在科學的發展過程中，永遠都會有新的驚奇出現！首先，國際天文學聯盟(IAU)於2006年發布了行星的最新定義；根據這個定義，一向被視為行星的冥王星被認為不符合這個新的定義而被降格為「矮行星」，因而太陽系一夕之間變成只有「八大行星」。

其次，在西元2016年，天文學家透過電腦模擬，推論在冥王星外應該有一顆未被發現的大行星存在，其質量約為地球的10倍，目前暫時被命名為「第九行星」。假如有一天這顆大行星真的被觀測到，那麼太陽系又再度擁有「九大行星」了！

這次，行星的故事總該有一個圓滿的結局了吧？

嗯，誰知道……

再說吧！