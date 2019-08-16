台灣原創工藝品牌　匠心9月傳揚法國巴黎秋季展

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）國立台灣工藝研究發展中心與原住民委員會再度攜手合作，率領具有台灣在地特色的工藝設計品牌，以國家台灣館的形象，參加「法國巴黎時尚家居設計展（Maison & Objet Paris，M&O）」秋季展。

台灣館的主視覺設計，結合原住民特有的傳統圖紋與工藝編織技法元素，展場空間以摺疊意象呈現，象徵台灣工藝技術之幻化無窮，展場色調設計則採用溫暖的活珊瑚橘，象徵在日新月異變動的社會中，台灣設計在文化意識與創新美學之間的完美和諧平衡。

△軟水泥生活實驗室-山石軟泥燈。(照片/工藝中心提供)

今年的參展品牌，風格多元，結合各類工藝技法，不僅在外型上呈現完美的手作工藝設計力，各個作品也都匠心獨具、蘊含著豐富台灣在地文化故事性。8家品牌分別有「寶象」、「軟水泥生活實驗室」、「魂生製器」、「木趣設計」、「獨樹依織」、「弟朋」、「利希亞」與「暖石心」。

其中4家原住民族品牌的作品中，皆巧妙融合大自然元素及媒材，突顯台灣文化意識與人文情懷，如「獨樹依織」致力於台灣原住民族樹皮布文化與當代織物美學的創新結合，讓消失近半個世紀之久的阿美族樹皮衣文化始能再現。阿美族「弟朋」的設計萃取藝術的創意元素、融合天然的素材，呈現部落的生活美學與崇尚自然的生活風格。

「利希亞」致力於時尚服飾設計，幫助全球各地偏鄉原住民與弱勢婦女創造穩定收入，為文化及手工製品加值，跨越文化差異與剝削，以公平貿易為前提，創造市場價值，同時改善生活水平。「暖石心」強調花蓮在地媒材與在地技術結合的整合與創新，將花蓮生長的點滴與感受轉化在產品設計中。

△利希亞-寵愛的新娘(涼鞋)。(照片由工藝中心提供)

自2014年起至今，台灣工藝奠定了世界排名第三的國際地位，為此，工藝中心許耿修主任期許，Made in Taiwan的創造精神，能發光發熱至全世界。

原民會經濟發展處蔡妙凌副處長表示，原民會以「Ayoi」文創品牌為核心發想概念，以農業和旅遊業等產業持續推廣與發展，這次8家參展品牌當中，有4家為原住民業者，一同前往法國巴黎參展。

△木趣設計-啄墨【律動】全新拼木筆-水磨石筆座。(照片/工藝中心提供)

「法國巴黎時尚家居設計展」為全球三大設計展之一，每年舉辦兩次春季及秋季展（1月及9月），是全球家具家飾精品的指標展會。今年秋季展會（9月），台灣館「Taiwan Crafts & Design」位於5A館的「Unique & Eclectic（獨一無二與兼容並蓄的風格）」的Signature（指標設計）展區，該展區著重於限量發行、高質感的藝術及工藝家飾精品，融合精緻獨特的傢俱、裝飾，以及罕見的手工產品。

△大合照。(照片由工藝中心提供)