捷報！驚悚「緝魔」入圍國際雙影展　吳宗憲力挺鬼月上映

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）國片「緝魔」挑戰限制級驚悚話題，由曾入圍金馬的莊凱勛挑大樑演出，攜手邵雨薇，新生代演員傅孟柏、吳翔震直搗大家內心最深層的恐懼，並入圍羅馬尼亞的滿月恐怖影展，和墨西哥市國際恐怖影展，於今（16）日正式上映。

「緝魔」集合台灣金獎陣容莊凱勛、邵雨薇、傅孟柏、施名帥及吳翔震演出，由擅長懸疑劇情的新銳導演盧豐淵執導。監製羅佩儀於台北首映會上承諾，若台北突破五千萬票房，要在公司門口辦流水席，請大家吃飯，「不斷用進食來慶祝！」。

台北的首映記者會已於昨（15）日舉行，綜藝天王吳宗憲也現身力挺，吳宗憲說，自己十年沒來電影院看電影了，這次特別來支持國片！

此次，男主角找來曾入圍金馬最佳男主角的莊凱勛出任，在電影中飾演的火爆刑警，第一幕就火力全開狂踹歹徒，並說這個角色常常跟自己在腦子裡面打架，希望大家要靜下心來觀看，其實《緝魔》是很適合跟自己對話的一部電影。

莊凱勛分享，其實拍這部電影分成兩個層面，「第一就像同學會，我們四個男演員都是北藝大。第二就像是一個旅程，我們一直在開新的局面，新類型的犯罪電影。」

此外，一向給人清新可愛印象的邵雨薇，為了演出這次外表冷漠的女法醫，無論在情感或情慾的戲份她都做了很多準備。

邵雨薇提及，這部電影講了很多人性的部分，看看自己的心魔。這次家人到高雄看了《緝魔》，姐妹都看了，並叫他們一定要二刷，因為是要好好看內心的部分。

在片中和莊凱勛有床戲的邵雨薇透露，「跟他拍戲很放心，我們的半套床戲比較難的是情緒的演藝，是要從情慾中找到出口，但最後韓雪甯（片中女主角）發現無法。」

金鐘影帝傅孟柏為了詮釋這次的整形醫師，買了豬皮回家練習縫雙眼皮的手感。他直言，這次全裸畫畫的戲份其實不難，難的是如何在裸體畫畫之下要表現出慾望的宣洩，他更說「裸體表現慾望宣洩而且也不能太猥褻，最好還要帶有美感，實在很考驗」。

「緝魔」不僅入圍金馬奇幻影展，在國外也傳出捷報，紛紛入圍羅馬尼亞的滿月恐怖影展和墨西哥市國際恐怖影展，將於今日上映，更多詳情請前往臉書專頁查詢。