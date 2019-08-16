戰鬥民族機長演出空中奇蹟！ 客機雙引擎失靈成功迫降玉米田

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 「戰鬥民族」 機長再次上演空中奇蹟。台灣時間昨（15日）上午11點，俄羅斯烏拉爾航空一架A321客機從左科夫斯基(Zhukovsky)機場起飛遭飛鳥撞擊且引擎吸入飛鳥雙雙失靈。千鈞一髮之際，機長尤瑟波夫以高超技術，將飛機成功迫降至機場跑道附近約1.7公里處的玉米田內。

當時A321客機（Ural Airlines Flight U1678 ）上面226名乘客和7名機組員全部生還，其中包括5名孩童在內的23人送醫治療，除了一名69歲的婦人留院觀察，其餘情況都不嚴重，已經出院。

順利將飛機迫降的俄羅斯英雄機長尤瑟波夫(Damir Yusupov)，今年41歲，累計飛行時間3000小時。他32歲從律師改行到飛行學校學習，2013年畢業後加入烏拉爾航空至今，去年(2018)升任機長。

俄羅斯媒體將此次事件和2009年的「哈德遜河奇蹟」相提並論，當時，全美航空一架A320客機從紐約拉瓜迪亞機場起飛時遭遇鳥類撞擊導致兩個引擎失靈，隨後迫降在機場附近的哈德遜河，機上155人全數生還。

Drone footage shows emergency landing site of bird-stricken Ural Airlines A321. https://t.co/DcW24EYmXl pic.twitter.com/8ezVYt3cfz — Breaking Aviation News (@breakingavnews) August 15, 2019

▲▼美聯社