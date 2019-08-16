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川普超狂推特：習進平親晤香港示威者　定有圓滿結局

美國總統川普近來針對香港反送中抗議發布多條推文

By 高梓根, 台灣英文新聞－編輯
2019/08/16 09:30
美國總統川普 (圖/ 美聯社）

美國總統川普 (圖/ 美聯社）

（台灣英文新聞／高梓根　綜合外電報導）美國總統川普近來在Twitter多次談及持續中的香港抗爭，昨日（15）川普又表示他相信，如果中國國家主席習近平願意親自會面香港示威者，一定能解決問題，並帶來一個圓滿的結局。

川普在前日（14），首度將「人道地處理香港問題」（work humanely with Hong Kong）與貿易戰的關稅談判掛勾。川普並表示自己深信習近平有能力人道地解決香港當前的問題，稱可以與習進平「私下會面來喬」（personal meeting）。

在更早時，川普則發文稱美國情報單位發現，中國的部隊正往中港邊境集結。川普也對「很多人」責怪他及美國導致香港的問題，表示「完全不能理解」，似乎是在反擊中國的「國外勢力說」。
川普
香港反送中
習近平

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