川普超狂推特：習進平親晤香港示威者　定有圓滿結局

(台灣英文新聞/高梓根 綜合外電報導)美國總統川普近來在Twitter多次談及持續中的香港抗爭,昨日(15)川普又表示他相信,如果中國國家主席習近平願意親自會面香港示威者,一定能解決問題,並帶來一個圓滿的結局。

If President Xi would meet directly and personally with the protesters, there would be a happy and enlightened ending to the Hong Kong problem. I have no doubt! https://t.co/eFxMjgsG1K