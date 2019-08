林鄭「廢青」論　逾350名港公務員連署回嗆揚言罷工

(台灣英文新聞/朱明珠 綜合外電報導)香港特首林鄭月娥日前的「廢青」論,引發逾350名港府行政主任反彈,今(15)日他們再度連署聲明,斥責林鄭月娥竟將一群香港大好青年形容成「廢青」,並揚言政府若再寸步不讓,不排除再次上街遊行,甚至罷工。

林鄭月娥9日在港府記者會上,以「They have no stake in the society」一語形容「反送中」示威者,意指「香港社會沒有示威者的份」,被認為是在暗喻參與示威的年輕人是「廢青」。

今日逾350名行政主任((Executive Officer)共同連署並發表公開信,他們表示,近兩個月來,廣大市民已清楚表達訴求,期望特首可以虛心聆聽及回應,可惜特首仍然寸步不讓,使香港處在水深火熱之中。

信中提到,林鄭月娥9日發表的「廢青論」,實在令人震驚和難以苟同,他們認為,政務主任出身的行政長官,理應明白每一位民眾也是持份者(stakeholders)。不論任何階級、身分,當權者也不應將其唾棄。

信中更強烈譴責和深惡痛絕警隊的所為,例如香港警方在721元朗白衣人事件中的表現,以及8月11日在多區「濫暴濫捕」,加上在港鐵站內發射催淚彈、毫無必要地毆打已被制服者、以布袋彈射爆一名參與救援工作的少女眼球等執法暴行。

公開信表示,解鈴還須繫鈴人,希望林鄭月娥「勿置香港於萬劫不復之地」,並再次促請政府當局必須正面回應廣大市民提出的五大訴求,若然政府繼續寸步不讓,公務人員不排除再次以集會、遊行或參與罷工等方式忠誠直諫,以圖挽救香港於水火。

連署信全文

我們是逾350名香港特別行政區政府的行政主任(Executive Officer)。

近兩個月來,廣大市民已清楚表達訴求,期望特首可以虛心聆聽及回應。可惜特首仍然寸步不讓,使香港仍處水深火熱之中。作為有良知的香港人及公僕,我們謹此再次表達關注。

特首在8月9日發表令人震驚的「廢青論」(They have no stake in the society),我們實在無法苟同。政務主任出身的行政長官,理應明瞭每一位市民也是持份者(stakeholders)。不論任何階級、身分,當權者亦不應將其唾棄。特首強調施政要「聆聽」,卻一再對民意置若罔聞,更不惜把一眾大好香港青年演繹成「廢青」(non-stakeholders),將香港的未來置於對立面,我們無法認同。

身為行政主任,我們在執行職務時絕對堅守政治中立的原則,致力服務市民。但羅智光局長卻於8月1日去信全體公務員,以政治中立為由,明言將「嚴肅跟進」公務員違規個案,圖令同事噤聲,打壓公務員出席8月2日的公務員集會及8月5日的全港罷工行動的自由。然而對於警察無日無之的偏頗執法和香港警察隊員佐級協會譴責張建宗司長的公開信,羅局長卻未有持平對待,我們極度失望。

我們不贊成各方面不同形式的暴力。就執法一方而言,繼7.21元朗無差別恐襲的表現後,8.11警察再於多區濫暴濫捕,我們在此強烈譴責警隊所為。一幕幕的血腥的新聞畫面,至今仍歷歷在目:以布袋彈射爆一名參與救援工作的少女的眼球、以水平角度向示威者射擊、向港鐵站室內和民居密集之處發射催淚彈、對多區黑幫恐襲無作為、一米內以胡椒球槍掃射市民、毫無必要地暴力毆打已被制服的市民、懷疑插贓嫁禍示威者、偽裝成示威者涉嫌煽惑民眾,我們對此等執法暴行深惡痛絕。聯合國人權事務高級專員Michelle Bachelet亦在8月13日表示有足夠證據顯示警隊暴行違反國際標準,敦促政府調查跟進。香港警察的人道罪行罄竹難書,我們恥與為伍。同為香港人,希望市民知道我們感同身受,你們並不孤單。

解鈴還須繫鈴人,還望特首勿置香港於萬劫不復之地。在此,我們再次促請政府當局必須正面回應廣大市民提出的五大訴求,尤其是正式撤回修訂逃犯條例及依從社會廣泛共識成立獨立調查委員會。若然政府繼續寸步不讓,對話空間必然壓縮怠盡,再次令公務員同事失望,不排除引致同事再次以集會、遊行、按章工作或參與罷工等方式忠誠直諫,以圖挽救香港於水火。