高雄嘉義土石流紅色警戒增至51條 農損近500萬元

中南部持續降下豪雨或大雨，農委會今（15）日更新發布，高雄市、嘉義縣土石流紅色警戒增至51條，地方政府應勸告或強制撤離，並作適當安置。且12日迄今已有農損，估計累計481萬元。

農委會水土保持局土石流防災中心近午發布高雄市、嘉義市出現20條土石流紅色警戒；下午更新增至51條，分布在高雄市那瑪夏區達卡努瓦里、瑪雅里、南沙魯里，甲仙區小林里、關山里，桃源區建山里、梅山里、復興里、桃源里、勤和里、拉芙蘭里、高中里。

以及嘉義縣梅山鄉太和村、瑞峰村，阿里山鄉里佳村、茶山村、新美村，大埔鄉茄苳村等，計2縣（市）6鄉（鎮市區）18村（里）。

此外，土石流黃色警戒增至73條，分布在台南市、高雄市、雲林縣、嘉義縣等4縣（市）7鄉（鎮市區）17村（里），地方政府應進行疏散避難勸告。

水保局土石流防災中心主任尹孝元呼籲民眾，今、明2天都不要到中南部山區，因仍會持續下雨；且近年氣候變遷下，有3個時節容易因下大雨或豪雨造成土石流警戒預報，需注意。

首先是5月中旬到6月中旬的梅雨季節，因已不再下毛毛雨，容易下大雨或豪雨。其次是7到9月的颱風季節，不只颱風來襲時，颱風過後易引進西南風或氣流，降下大雨或豪雨。再者是冬季的宜蘭等地，受東北季風影響，也會降下大雨或豪雨。

此外，農委會農糧署也公布，12日起受0812豪雨影響，已造成農業災情，截至15日傍晚5時止，農業產物估計損失計新台幣481萬元，主要是農作物被害面積438公頃，損害程度9%，換算無收穫面積40公頃。

受損作物主要為落花生，被害面積168公頃，損害程度6%，換算無收穫面積10公頃，損失金額95萬元。其次為不結球白菜、西瓜、食用玉米及香瓜等。

縣市受損情形以雲林縣損失318萬元、占66%為主；台南市損失65萬元、占13%居次；屏東縣損失37萬元、占8%第三；還有高雄市損失26萬元、占5%，以及苗栗縣損失19萬元、占4%，較為嚴重。