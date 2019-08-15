貝里斯訪團參觀義美工廠　取經食品加工廠營運

（台灣英文新聞 / 桃園報導）台灣友邦貝里斯的投資貿易部國務部長潘崔西（Hon. Tracy Panton）率團來訪，今（15）日下午前往位於桃園南崁的義美食品觀光工廠參觀，向規模龐大的義美食品工廠學習與交流。

貝里斯投資貿易部國務部長潘崔西（左）率團參訪義美工廠（圖／台灣英文新聞）

今年（2019）適逢臺貝建交30週年，為強化雙方經貿交流與鞏固邦誼，貝國率團於8月12至16日來臺參訪，並在今日受邀前往義美食品工廠，參觀歷史悠久、制度與規模皆十分完善的食品加工工廠。

貝國訪團包括投資貿易部國務部長潘崔西、投資貿易部次長畢杜恩（Duane Belisle）、國貿局局長阿洛伊（Leroy Almendarez）、投資貿易部外貿司長紹安迪（Andy Sutherland），貝里斯駐臺大使賀黛安（Diane Haylock）也陪同使團前往義美工廠參觀。

潘部長首先代表訪團對台方的邀請表達感謝，部長表示，上次訪台是20年前，今天帶領其他三位首次訪台的官員到訪，深感榮幸。部長也說明此次來台的任務，是要和台灣進行貿易談判，讓雙方的進出口更加便利。另外，貝里斯原物料豐富，因此訪團非常希望到義美工廠學習如何更善用這些資源。

參訪的首站為禮品中心，透過解說員介紹，讓訪團認識義美公司各種深具巧思的產品設計。接著到歷史文物館，認識義美公司的發展歷程。義美食品創立於1934年，從小型食品店慢慢茁壯成為今日的國際食品大廠。如今義美商品琳瑯滿目，餅乾、蛋糕、麵包、食用油、生機食品、超級食物等，種類繁多、品質優良。

貝里斯訪團認識義美發展歷史與產品（圖／台灣英文新聞）

訪團接著前往西點麵包廠，參觀義美為國內大型連鎖速食店代工生產的馬芬麵包。工廠生產線24小時運作，每小時約製作2萬個麵包，以應付來自多家連鎖店龐大的訂單需求。訪團也試吃新鮮出爐的馬芬麵包，並給予高度評價。

接下來一行人至義美引以為豪的食安實驗室，了解如何透過精密儀器進行各項實驗與檢測，嚴格把關讓食品安全無虞。其中導覽員特別介紹了輻射汙染與戴奧辛汙染的檢測過程，強調義美確保食安的嚴謹程度。

貝里斯訪團參觀義美食品安全實驗室（圖／台灣英文新聞）

在最後的茶敘中，潘部長表示，義美對食安的重視讓她印象深刻，認為這是值得貝國學習之處，部長也提到，她發現義美的許多產品，貝國都有出產原物料，因此熱情邀請台灣代表出訪貝國，可望未來能有更多與臺灣貿易和合作的機會。

貝里斯位於中美洲東北部，經濟發展以農漁業為主，主要出口品包括柑橘、蔗糖、香蕉、魚蝦類。貝國擁有美麗的珊瑚礁海岸，政府近年來也致力於發展觀光產業。

台灣從貝里斯的主要進口項目包括龍蝦、海參等農產品以及多種木材；貝里斯則主要買進台灣的電器用品、工業零件等。近年來台灣與貝國的雙邊貿易逐漸增加，台商在貝里斯的投資以農場及土地開發為主。