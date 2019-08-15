京阿尼新作【劇場版FREE! 男子游泳部】8月在台上映

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台灣動漫迷們有眼福了，期盼已久、由日本知名動畫製作公司「京都動畫」所打造的《劇場版FREE! 男子游泳部–Road to the World–夢》，終於將在 8月28日 （週三）於台灣熱血上映。

由日本知名動畫製作公司「京都動畫」打造的系列作品《FREE! 男子游泳部》，為系列劇場版動畫的第四部作品，劇情以電視動畫第 3 季為基礎，加入全新出現的畫面與片段，為粉絲帶來更多熱血、 夢想與感動的篇章。

劇情描述遙、真琴、渚、凛，四個青梅竹馬組成了游泳隊伍。凛想要挑戰世界、渚則希望快樂地游泳，而真琴覺得能坦率說出夢想的這兩人，反而散發耀眼的光芒。隨著時間推進，遙與真琴進入大學，他們遇見中學時代的隊友郁彌與旭。遙的決定，拯救了背負創傷的郁彌，也讓真琴再度觸碰到各式各樣選手的內心。

由日本知名動畫製作公司「京都動畫」打造的系列作品《FREE! 男子游泳部》，描述一群熱血少年們，為了能夠游泳而創立游泳部， 進而努力參加比賽的青春物語。（圖片來源：采昌國際多媒體。）

另一方面，隨著春天來臨，少年們各自的羈絆，又開出了嶄新的花蕾。尤其他們所見到的「那個景色」，也希望能讓後輩們親眼見證。目標是進入混合接力全國大賽，這群不斷游泳的少年們，遇到了更強勁的對手，並持續編織著他們的「夢想」，並往下一個舞台──世界邁進！

值得一提的是，台灣片商日前也宣布為《劇場版FREE! 男子游泳部–Road to the World–夢》推出入場特典贈送活動。 凡至全台上映戲院購本片電影票乙張，有機會獲得限量的入場特典「 精美明信片四張一組」乙份，明信片組共分成AB兩組隨機贈送。

影片來源：采昌國際多媒體。