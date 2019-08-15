〈時評〉韓「語」的弦外之音

中國國民黨中評委陳宏昌，批評韓國瑜「整天打麻將、吃喝玩樂、抱女人」；韓國瑜高雄之役的輔選大將楊秋興更補上「小三、酗酒、夜店是現在進行式」的一槍。韓國瑜則透過臉書表示「自從擔任市長以來，沒再打過一場麻將、也沒醉過一場酒」。

這三個人，誰在實話實說，誰在說謊？

先看打麻將好了──陳宏昌說韓國瑜「整天打麻將」，整天跟白髮三千丈一樣，只是形容的口語詞；有沒有輸贏，或賭資多大，也未挑明了講；可見，打麻將行為本身才是要點！韓國瑜與許淑華兩家子人，今年春節期間在峇里島飯店打麻將的照片一曝光，加上韓太太李佳芬「年節的家庭聯誼」認證，坐實陳宏昌說的沒錯！所以，韓市長宣稱的「自從擔任市長以來，沒再打過一場麻將」要不是騙人的，就是話沒講完整，「沒再打過一場麻將」後面漏掉「但是打過很多很多場麻將」！

再來看喝酒好了──陳宏昌說的吃喝玩樂，那喝的當然是酒，而非喝果汁或白開水，這是常識。陳宏昌說的是「整天⋯吃喝玩樂」，有說韓國瑜喝醉酒嗎？

「酗酒」與「醉酒」，本就兩碼子事，楊秋興指韓市長「酗酒」，有說韓市長「醉酒」嗎？

人家說你韓國瑜整天喝酒、酗酒，你卻以「自從擔任市長以來⋯也沒醉過一場酒」自我表白，不是答非所問嗎？不過，你說「自從擔任市長以來⋯也沒醉過一場酒」可能也沒騙人，因為，有人才半小杯高梁下肚，已經醉到分不清東西南北，可有人練就千杯不醉的功力，僅管把高梁當開水喝，也沒醉過一場酒。可見，沒醉過一場酒，絕不等同於沒酗酒，更不代表滴酒未沾，不是嗎？

最後，談談抱女人與小三──女人是廣泛稱呼，老婆、小三指特定對象，古人既然有「白馬非馬」之說，今人當然可以如法炮製說「老婆非女人」、「小三非女人」、「抱老婆非抱女人」、「抱小三非抱女人」。此所以（應該）有「抱老婆」的韓市長，卻極力撇清陳宏昌說的「抱女人」，道理在此！奇怪的是，楊秋興的「小三」說，則未見韓國瑜或韓太太的正面回應，好像這敏感話題根本不存在似的，是真的遺漏未答，還是有難言之隱，局外人就不得而知了！

總而言之、統而言之：「自從擔任市長以來」，韓國瑜的謊話簡直罄竹難書，說日本寶可夢公司曾洽談高雄辦活動是騙人的，說今年三月阿諾史瓦辛格高雄演講是騙人的，馬來西亞行銷高雄農漁產品安排與馬國農業部長、吉隆坡市長會面是騙人的，沒再打過一場麻將是騙人的⋯，台灣人，要選個職業騙徒當總統嗎？

（作者為新竹教育大學退休副教授）