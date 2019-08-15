Samsung Galaxy Note10系列新機中華電信預購率先額滿

中華電信今(15) 日中午12點開放中華電信官網與全台門市限量預購Samsung Galaxy Note10全系列旗艦新機，由衷感謝客戶支持， 宣布預購率先額滿。如預料，中華電信獨家銷售的Galaxy Note10+ 256G │512G星環藍，被星粉快手搶購一空，顯示Galaxy Note10+特別色受到星粉高度青睞，再來以星環銀最夯， 總佔比達6成。另，Note10+預購量逾7成， 顯示大尺寸為星粉首選。

中華電信行動通信分公司胡學海副總經理表示：「 中華電信是業界唯一銷售Samsung Galaxy Note10全系列旗艦新機，也是唯一提供5CA的電信業者， 此次和三星獨家合作提供客戶專屬的Samsung Galaxy Note10+ 256G│512G星環藍特別色，深受客戶青睞， 感謝客戶的支持。」

凡至中華電信官網或門市完成預購的客戶， 只要於2019年8月23日起至9月5 日新機上市期間完成購機程序， 即同享限量預購禮JBL真無線藍牙耳機(原價4,990元)、 及開賣禮無線閃充充電座(原價2,590元)， 若為購買Samsung Galaxy Note10+的消費者，加碼再送45W快充旅充組(原價1, 590元)，眾多好禮享不完。更多Galaxy Note10新機資費訊息，請參閱https://cht. tw/c/ziayb！