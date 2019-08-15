農曆七月免驚！來茶博館DIY福咒保平安！

農曆七月除了普渡「好兄弟」求諸事平安外， 還有什麼消災解厄妙方呢？ 坪林茶業博物館特別結合傳統民俗與館內「大鍊茶師」特展，推出「 大鍊茶師福咒DIY」活動，讓大家參觀博物館還能自己印護身符！

茶博館正在展出的「大鍊茶師-製茶工藝文化特展」， 帶領大家認識「臺灣紅茶之父」新井耕吉郎先生， 新井先生於日治時期在南投進行茶葉栽培，畢生奉獻給臺灣茶產業， 辭世後仍持續守護著茶改場魚池分場，還流傳不少靈異傳聞。據傳9 21地震後，分場新建大樓，有名工人晚上酒後亂言、隨地便溺， 當晚新井耕吉郎便現身教訓了他一頓； 亦曾在大雨時指導值夜職員清理排水管淤積， 保住分場茶作大樓不受淹水災損。茶改場為感念其貢獻， 為他興建紀念碑，尊他為臺灣紅茶發跡地貓囒山守護神， 至今魚池分場員工仍會定期祭拜他。

茶博館長劉一儒表示， 在大鍊茶師特展中以許多數位互動設施來呈現這些茶業守護神的故事 ，只要摸摸展場中的茶壺， 便會如同召喚神燈精靈般從壺嘴飄出新井先生的影像， 娓娓述說他與茶的故事，觀眾對於這樣的設計都嘖嘖稱奇， 感到十分有趣。在農曆七月推出「大鍊茶師福咒DIY」活動， 邀請大家觀展之餘還能在現場DIY印製各種kuso福咒， 讓這些茶業守護神為民眾祈福保安。

「大鍊茶師福咒DIY」活動自即日起至8/25截止， 來茶博館參觀皆可免費參加，歡迎大家一起來玩！ 更多活動詳情請至茶博館臉書粉絲專頁www.facebook. com/pinglin.tea.m或洽(02)2665- 6035查詢。