台北國際航太暨國防工業展 國內外160家廠商重裝出擊

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）「台北國際航太暨國防工業展」與「台灣無人飛行載具展」今(15)日起在世貿一館同時登場。蔡英文總統致詞時表示，2018航太產值突破新台幣1,200億元，加上外商持續加碼對台訂單，出口值成長超過60%。另外為鼓勵無人機的研發，未來也將修改相關法規，讓無人機發展更加順利。

外貿協會董事長黃志芳表示，台北航太展是我國唯一專業的B2B航太及國防展會，提供有志立足於國際市場的廠商展示平台。本屆產、官、學界精銳盡出，共計160家參展商、使用800個攤位，規模再次突破上屆。

經濟部工業局呂正華局長表示，將以開發關鍵技術、建置供應鏈體系、取得品保認證及國防自主商機做為推動航太產業的主要目標。

全球航太市場持續升溫，未來20年新機總市值將達6兆美元。台灣以精良的製造品質成為國際航空大廠的零件供應商，加以政府推動5+2產業創新計畫，國機國造釋出龐大的國防內需商機。

今年的國防館、航太公會區及太空科技產業區皆擴大展出規模，其中三軍與中科院聯手發表難得一見的戰備武器及軍事模擬系統，漢翔除展出高教機零件外，還將展現生產線自動化的成果。另外，在無人飛行載具展亦不落人後，征宇、蒼穹、智飛、雷虎等廠商將以各式商業及專業級無人機亮相。

國外參展商還有全球前10大國防產業供應商，有美商Lockheed Martin、General Dynamics、BAE SYSTEMS及法商THALES四家參展，另有美商GE Aviation、L3HARRIS、日商THINKY及韓商Systron Donner等皆共襄盛舉。

另外還有國際買主，加拿大Cascade Aerospace、馬來西亞Boustead Heavy Industries、保加利亞Balkantel、美國M International及哥倫比亞Panamarican Training Center等也將來台採購，並參加一對一洽談會，透過專業媒合，拓展台灣參展商布局全球的無垠商機。

「台北國際航太暨國防工業展」與「台灣無人飛行載具展」8月16及17日將開放一般民眾免費參觀，12歲以下兒童請由家長陪同，更多參觀資訊請至展覽官網查詢。

△參展廠商Lockheed Martin邀請蔡英文總統(左二)體驗F-16模擬駕駛艙。(照片由珮庭整合傳播顧問提供)