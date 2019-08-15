文化部凝聚全民社區營造　印尼小吃店圖書館交流

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）文化部積極推動全國社區營造，持續凝聚公民對社區營造的熱情並找尋共同的理想價值，並前往台中參訪社團法人台灣基地協會、印尼小吃店圖書館-尤莉的店等交流。

文化部近日發出新聞稿指出，社區營造的推動在台灣即將邁向第30年，過去「由下而上、公民參與、社區自主」的基礎上，如何持續凝聚公民對社區營造的熱情並找尋共同的理想價值，是下一階段的重要課題。

此次，以「NEXT明日社造」為主軸，文化部將召開2019全國社區營造會議，將於18日起北、中、南、東與離島辦理12場分區論壇，建立民間及政府對話平台，彙集各界意見，最終於11月30日及12月1日召開的全國社區營造會議進行討論。

文化部長鄭麗君於昨(14)日走訪台中多個文化平權及社區營造團體，於台中市石岡土牛客家文化館宣示「全國社區營造會議」系列論壇正式啟動。

鄭麗君部長表示，社區營造的主體在於公民，大家透過共同參與、面對問題、解決問題、凝聚向心力，關切的面向也從家園的重建、再造及重生，繼而開展出當代社會多元平權的議題。

透過臺灣首次辦理的全國社區營造會議，鄭麗君期待為所有社造參與者打造一個共同的平台，展望下一個十年、二十年的社造願景；另一方面亦將邀請地方政府及中央跨部會共同參與，藉由社會的討論，重新建構公共治理的思維。

鄭麗君走訪位於台中市中區的「社團法人台灣基地協會」，瞭解如何透過社區營造點計畫，培力青少年志工於市場、社區開講，促進非同溫層認識性別議題，另藉由「1095文史工作室」介紹東協廣場周邊與「印尼小吃店圖書館-尤莉的店」(Warung Mbak Yuli)，理解在台工作的跨國移工何以藉由車站等交通便利的節點作為同鄉聚集地，同時也瞭解婚姻移民、東南亞華人開設的商店如何自然成為移工獲得安全感與心靈慰藉的地方。

此外，也與「社團法人台灣新移民協會」進行交流，瞭解協會對新住民提供的各類協助，同時辦理不同的體驗活動，讓台灣民眾認識東南亞文化，進而彼此理解、相互尊重。

此次訪視，鄭麗君也前往觀賞因921震災而生的心靈重建劇團「石岡媽媽劇團」的太鼓演出。該劇團成立至今近20年，隨著成員年紀漸長，團員們開始面臨高齡課題，為此，該劇團受國立新加坡大學合作邀請，展開(2018-2020)三年的研究計畫-探索劇場益身美學的可能性，藉由與專業醫療復健醫師合作，探索如何將復健身體轉化為表演藝術。

全國社區營造會議第一場分區論壇將於18日在宜蘭中興文化創意園區興創館辦理，期待透過由下而上逐步參與及蒐集議題的過程，邀請所有的社區營造的夥伴，一起參與全國社區營造會議，共同思考臺灣社會未來可能的願景及提出建言。