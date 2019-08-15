4癌篩檢揪癌前病變 每年近5萬人提前發現罹癌

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）癌症長達37年蟬聯國人十大死因首位，據統計，全台每年有約510萬人次進行四癌篩檢，發現4.9萬名癌前變病及1.2萬名癌症個案，因此呼籲民眾主動定期做健康檢查，以達到早期發現、早期治療的目的。

在台灣癌症一年奪走近五萬條人命，為落實早期發現、早期治療的癌症防治政策，國民健康署自2010年起全面推廣四大癌症篩檢服務，包含大腸癌、口腔癌、乳癌及子宮頸癌。

依實證醫學證明，癌症篩檢可有效降低癌症死亡率及存活率。依國健署統計資料分析顯示，子宮頸抹片檢查可降低約7成子宮頸癌死亡率；每2年1次糞便潛血檢查可降低2成3大腸癌死亡率；每2年1次乳房X光攝影檢查可降低4成1乳癌死亡率；定期接受口腔黏膜檢查，可降低有嚼檳榔或吸菸習慣之男性2成6死亡風險。

另外，4大癌症若能早期發現，存活率也差很大。台灣癌症登記資料庫顯示，各癌別癌症之早期癌0-1期5年期別存活率分別為：女性乳癌達9成以上，大腸癌為8成5，子宮頸癌為9成3，口腔癌(含口咽下咽)則為7成8。

國民健康署王英偉署長呼籲，民眾應為自己的健康付諸行動，從養成健康的生活習慣開始，多攝取蔬果、適量的運動，主動定期做健康檢查，檢查結果若為陽性一定要做進一步的確診，才能真正達到早期發現早期治療的效果。