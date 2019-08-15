貢寮國際海洋音樂祭超強卡司　首辦電音派對福隆登場

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）2019 貢寮國際海洋音樂祭（以下簡稱貢寮海祭）將帶來國內外知名歌手、樂團演出，明星陣容堅強，包含吳青峰、頑童MJ116、Tizzy Bac，另外請到10位DJ加碼舉辦電音趴，設置三個多元舞台將於30日至9月1日福隆海水浴場舉行。

自由報導，觀旅局長張其強說，今年海祭有「冒險台」、「自由台」及「漁船台」3大舞台總共87組表演團，在3天內將聯合狂熱搖滾演出，表演現場也將展出以音樂夢想為藍圖的天幕藝術裝置，讓樂迷們感受聽覺及視覺的雙重震撼。

鄰近海邊雄偉壯觀的「冒險台」，邀請到壓軸的頑童MJ116、吳青峰以及麋先生、化學猴子、八三夭、夕陽武士、美秀集團、Mafana、老王樂隊、Tizzy Bac等，還有來自泰國的Big Ass、瑞士的Dreamshade、日本的妖之鬼狐等超夯團體演出。

今年主舞台的特別表演，邀請3組曾獲得海洋音樂大賞的團體，包括第6屆圖騰，第10屆MATZKA&DI HOT及第12屆BOXING，組成「原來如此」樂團，以「原」代表原創及原住民原創音樂獨立精神，3大天團以2套鼓加上5把電吉他、1把木吉他、3把貝斯、15支麥克風同時上場，將創下海祭活動歷年來最多樂手同台上陣記錄，而最受矚目的最終10強對決的海洋獨立音樂大賞也會在「冒險台」進行，精彩可期。

「自由台」將邀請到知名的台客電力公司與羅百吉，I Mean Us及來自新加坡.gif、日本Jyocho、韓國LiveYubin、日本Lite、馬來西亞Arvan等熱情演出，讓樂迷們可感到不同音樂激盪出的聽覺震撼。

「自由台」8月31日將由15位頂尖DJ群接力合作演出的超狂電音派對，是一場別具噱頭的音樂饗宴，「漁船台」則提供小海祭3組優勝大專院校樂團及樂團新秀們表演，校園小海祭團體將首次在海祭現場對外登台表演，象徵著校園搖滾精神也在海祭萌芽。