高雄桃源六龜等5區強降雨 15日中午起停班停課

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）受到西南風偏強，中南部地區易有短時強降雨，其中高雄累積雨量皆逾200毫米，以高雄那瑪夏264毫米最多。高雄市政府今（15）日宣布，桃源區、甲仙區、茂林區、六龜區因當地雨勢急驟、河川暴漲等，有危害居民及學生生命安全之虞，中午12時起停止上班、停止上課。

高雄市山區上午又有強降雨，那瑪夏區雨勢大，時雨量飆破70毫米，累積雨量達264毫米。市府緊急在11時30分宣布停班停課。

同時，經濟部水利署下午14點40分已發布淹水警戒資訊，將高雄市那瑪夏區列為二級警戒。

六龜區的雨勢也不小，大約在9時許，民眾通報台27線大津到中興里部分路段有落石，公路總局甲仙工務段緊急調度機具搶修。

六龜的強降雨造成大津里一戶住在邊坡的民宅被滾滾泥流土石沖入，屋內李姓老夫婦受到驚嚇，區長楊孝治說，所幸救援趕到，迅速將老夫婦撤離，人員平安，只不過山區雨勢仍然很大。

他指出，六龜區公所應變中心已經二級開設，人員及機具待命，隨時配合通報救援。

高雄氣象站統計，那瑪夏區3個小時的累計降雨在11時是142毫米，茂林區24小時降雨量逾200毫米。

桃源區和那瑪夏區也有19條土石流紅色警戒，桃源和甲仙區有10條土石流黃色警戒，市府呼籲民眾暫時避免進入山區。

市府在上午11時30分宣布那瑪夏區因雨勢急驟、河川暴漲且土石流黃色警戒等，有危害居民及學生生命安全之虞，停止上班、停止上課。

市府指出，0815豪雨應變中心已三級開設，那瑪夏區應變中心一級開設。

另外，市府在11時50分宣布桃源區自12時起停止上班、停止上課。

受到強降雨沖刷的影響，甲仙工務段近中午也宣布台29線臨11便道那瑪夏至五里埔段實施預警性封閉。