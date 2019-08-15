新北市爆本土登革熱群聚　永和區增一名案例

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署表示，新北市今（15）日再新增一名本土登革熱病例，為昨（14）日公布首例本土病例的同事，也是新北今年首起群聚感染，兩人工作地以台北市文山區、新北市汐止區為主，將釐清可能之感染地。

疾管署副署長莊人祥表示，今天新增的個案為家住新北市永和區保安里50多歲男性，8月5日發病，曾三度就醫，衛生單位於12日進行指標個案接觸者調查時發現該個案有疑似症狀，經檢驗確認感染登革病毒第一型。

由於本個案與指標個案均為冷氣裝修人員，平時兩人多一起工作，研判此為一起群聚感染事件，兩人工作地以台北市文山區及新北市汐止區為主，衛生單位將進一步比對二人工作行程，以釐清可能之感染地。

疾管署防疫人員於新北市本土登革熱個案居住地周邊執行孳生源查核。（疾管署提供）

除了新北市以外，台南東區泉南里也新增一名本土登革熱患者，該個案近期無出國，8月9日發病，於13日第四次就醫時因NS1快篩陽性而通報，經檢驗確認感染登革病毒第二型。

該個案平時活動地以東區住家及北區工作地為主，每週六、日均會前往東菜市場，由於其住家與台南第18例本土病例(東區大同里)住家相近，研判其於住家附近感染的可能性較高。

疾管署再次呼籲，預防登革熱最有效的方法為澈底清除孳生源，民眾應主動巡視環境整潔，如有積水容器應加以清除，尤其樹洞、旗座、天溝(屋頂排水溝)及地下室等處往往容易被忽略而形成隱藏性孳生源。

民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。