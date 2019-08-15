〈時評〉勞保破產危機　澳洲勞退制度可供借鑑

行政院決定明年提撥200億元，挹注勞保基金。在經濟環境不穩定，政府稅收不確定的情況下，仍然全力保障勞工退休生活，其用心及努力，值得肯定。但如何改革，卻是極大挑戰。

據估計，到2026年勞保基金的缺口，將達到1,320億元，勢將破產，政府根本不可能有預算支應。勞保基金現在採取大水庫理論，即由政府負責管理全國勞保基金。全國勞工的勞保退休金，是由政府提供最終的保證責任，亦即如有不足，將由政府負責補足。

問題是台灣現在少子化，今年甚至死亡人數已超過出生人數（17萬人），到了2025年，65歳以上老年人口將達到20%，也就是有將近五分之一的人口，將領取老人年金（公務員除外）。食之者眾，生之者寡，勞保基金怎麼可能不被吃垮？

談到勞保基金的改革，應分為短、中、長期規劃。改革要劍及履及，越快越好，拖延只會使事情更惡化。

在長期方面，澳洲現在的勞退制度值得參考。澳洲強制青年進入職場，即應購買金融機構發行的退休基金（pension fund），資金由勞資雙方共同提撥。政府提供租稅優惠，但並不擔保退休基金的成敗。如果退休基金操作失敗，造成勞工領取退休金有問題，政府會提供社會福利救濟，每月提供退休老人補助金。

澳洲的勞工退休金制度，值得政府作為長期規劃的參考。也就是說，政府不要再承擔勞工退休基金管理的責任，只是在必要時，再補助弱勢退休長輩。這樣金融機構也可研發更多的優質金融商品，供勞工選擇。不僅減輕政府負擔，對勞工有利，也能為金融機構創造更多商機，一擧數得。

短中期方面，政府可以考慮成立專職法人機構，負責勞保基金的管理，積極提升投資績效，避免委外代操，防止弊端發生。同時，政府應考慮採取勞保退休金分戶制度，開放勞工自提自選投資理財模式。例如可以規劃出積極型、保守型、股票型、債券型等各種不同模式，供勞工自選。目前私立學校教職員退休撫卹條例，已開放自選，實施以來，成效良好。

政府對於勞保退休金應考慮全額免稅優惠，畢竟這是勞工最後一筆養老金，目前公務人員退休撫卹金已經免稅，勞保退休金可考慮比照辦理。勞保退休金的一次領取或年金領取的年齡及金額，是否可以考慮視勞保基金的財務狀況，彈性調整，以避免年輕勞工退休時，無錢可領。

金管會可考慮鼓勵金融業如銀行、投信基金、證券業，積極硏究優質創新的退休金融商品，鼓勵勞工自選投資，並由主管機關定期評選推薦，供勞工選擇。

勞保基金改革，事不宜遲，政府如何以短、中、長期，審慎規劃勞工退休金，確保每一位勞工都能安享退休生活，責無旁貸，拖延只會治絲益棼，讓問題更難解決而已。