日本長崎「軍艦島」重新開放

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）日本長崎外海的端島，俗稱「軍艦島」，在上個月底曾因檢驗出疑似「石棉」的物質而一度封島。經長崎政府調查後，確認該物質只是石膏與氯化鈉（食鹽），於10日重新開放登島。

綜合日媒報導，長崎市政府於上個月在端島上三處進行定期檢查，發現空氣中的懸浮石棉纖維含量超標，恐有健康疑慮，因而在7月31日宣布禁止登島。

然而，本月初長崎市政府再度檢驗結果，發現纖維物質不是石棉，而是石膏與氯化鈉（食鹽），虛驚一場。於是，於本月10日重新開放端島。

長崎市政府表示，初步研判七月調查時，因為調查前一日下雨，致使混泥土表面的石膏與海水的鹽份溶化，天氣放晴後，溶化的物質形成飛散的結晶，因而導致誤判為高濃度石棉纖維的情形。

人體在吸入石棉纖維後，有罹患間皮瘤（Mesothelioma）或肺癌的風險。

端島在2015年，與其他23個工業遺址合以「明治工業革命遺蹟：鋼鐵、造船和煤礦」的名義登錄為聯合國世界文化遺產，現在是長崎縣的知名觀光景點之一。

不過，韓國方面，因為日本強制徵招朝鮮人到該島勞動，民間一直有聲音要求撤除端島的世界遺產地位，並有電影《軍艦島》訴說當時韓國徵用工受到的不人道待遇。