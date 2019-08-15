提川習會談貿易戰？　川普要習近平先人道處理香港問題　

（台灣英文新聞／國際組 外電報導）繼週二（13，皆為當地時間）表示香港的狀況非常棘手後，川普總統昨（14）日透過推特表示，願與中國國家主席習近平就美中貿易爭端會面，前提是習近平要先「人道地」處理香港問題。

路透社今（15）日刊出的一張衛星圖像顯示，中國已在深圳的深圳灣體育中心部署數十輛裝甲運兵車，一名不具名美國官員指出，在當地的武警人數多達數千名，而美國國務院發言人則表示美國對此「深感憂慮。」

川普（Donald Trump）昨日連發兩則推文，先是表示中國目前面臨外資出走，數百萬工作機會消失的危機，因此當局當然想儘快和美國達成貿易協議，結束這場貿易戰，不過他認為，中國首先應「人道地」處理香港的事。

▶︎（翻攝自川普推特）

川普隨後指出，「我非常了解中國的習主席，他是一位偉大的領導者，備受中國人民尊敬……假使習主席想要迅速且人道地解決香港問題，我肯定他能做到。」 他並提出與習近平展開川席會的可能。

隨著香港反《逃犯條例》示威進入第三個月，示威者與香港警方及白衣黑社會人士的衝突越來越激烈，中國政府對香港的態度也越趨嚴厲，中國國務院港澳事務辦公室發言人楊光週一（12）在一場只宣讀聲明沒有問答的簡短記者會中，便將上週日（11）的反送中抗議定調為「出現恐怖主義的苗頭。」

隨著各界對北京採取武力鎮壓的憂慮提高，各國政府領袖、政界人士也紛紛呼籲北京領導高層以和平方式化解當前危機。