瑪丹娜御用舞者印尼編舞家來台　無重力潛水探身份流動

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）印尼編舞家獲邀至台北藝術節帶來舞作《鹽》，透過潛水經驗及相關的海洋文化，探討當代身份的流動。艾可表示，在舞蹈中呈現身體在水面下的失重狀態，失重，其實是讓所有權力關係和身分得到平衡。

2019台北藝術節日前發布新聞稿指出，他們邀請以《哭泣賈伊洛洛》、《Balabala》享譽國際的印尼編舞家艾可．蘇布利陽托來台，帶來海洋文化「賈伊洛洛三部曲」的最終章《鹽》。

台北藝術節說明，編舞家艾可成長於兩個截然不同的文化，他父親來自印尼熱帶叢林，母親出自宮廷，他曾是瑪丹娜巡迴演唱會的御用國際舞者，也是百老匯《獅子王》的舞蹈顧問。

艾可表示，他自小學習爪哇宮廷舞及武術，身體習慣流動在不同的文化傳統，舞蹈之於他，就像一場旅行，是與不同種族及外部世界取得連結的方式。

台北藝術節提及，艾可返回故鄉印尼，創立舞團，並開始在印尼東部偏鄉「賈伊洛洛」地區深入田野調查，以及學習潛水。潛水經驗讓艾可發現身體的另一種面貌，一種面對海底無重力的身體狀態，促使他重新思考自己身上的文化混雜，也由此開啟研究海洋文化的三部曲：《哭泣賈伊洛洛》、《Balabala》、《鹽》。



潛水對艾可的舞蹈創作具有啟發性（圖/台北藝術節）

艾可表示，此次帶來的舞作《鹽》由他一個人上場。三部曲的每一個階段都是挑戰，同時也打開他的視野，除了他以外，所有舞者都來自賈伊洛洛，而且背景五花八門，表演當時都不是專業舞者，他由衷開心與舞者們透過舞蹈找到一種和諧。

此次的舞作《鹽》的命名來由，艾可說明，《鹽》是賈伊洛洛三部曲的最終章，是重新探訪、詮釋與質問賈伊洛洛文化的這趟旅程中，所萃取出的精華。鹽從海水中提取需經多道程序，而他就是這樣創作這齣舞作的，走過一段漫長且充滿挑戰的過程，所以鹽這個字象徵了這段經驗。

在潛水過程中找到靈感的艾可，曾提到自身背景是來自農耕文化，原不喜歡在海裡游泳的他，有天被賈伊洛洛島上的攝政王丟到海裡，就此改變他的一生，他表示，「我突然發現了一個截然不同卻又如此熟悉的世界，最重要的是，水下世界永不吝於給予我靈感，所以，進入海洋是『脫離舒適圈』」。

對海洋世界的崇敬與探索，讓艾可啟動「舞蹈的未來在水面之下」的表演研究計畫。他從古典舞蹈訓練、潛水經驗及爪哇農業傳統中提取淬煉，採用當地傳統舞蹈的形式，創作自傳式獨舞《鹽》。艾可表示，在舞蹈中呈現身體在水面下的失重狀態，失重，其實是讓所有權力關係和身分得到平衡。

艾可表示，《鹽》有很大的部分在談論人類在海中的氛圍及對立，雖然人類不是天生就能生活在大海之中，卻實實在在相屬於彼此。

因此，他期望藉由這個作品帶領觀眾深潛至海中，除了舞蹈本身，細細享受每一個表演細節，如燈光、音樂、道具等，一同沉浸在大海的深度與漆黑。該演出已於13日及14日水源劇場落幕。



艾可演出帶領觀眾進入海洋的無重力狀態（圖/台北藝術節）



艾可帶來賈伊洛洛三部曲的最終章《鹽》（圖/台北藝術節）