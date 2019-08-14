主張聯合內閣 柯文哲：藍綠之外應有新的思維

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）台北市長柯文哲日前接受《鏡周刊》採訪，他表示本次立委大選，兩大黨席次都不會過半，台灣民眾黨將力拼不分區立委，打造「影子內閣」，與兩大黨合作，推動「聯合內閣」。他強調，希望台灣在藍綠之外還是要有一個新思維，強調數據看問題，理性辯論，強調科學、效率、正直與誠信。

台北市市長柯文哲8月6日籌組台灣民眾黨，自任黨主席。今（14）日刊出的《鏡周刊》專訪中，柯文哲表示，台灣民眾黨的不分區立委將會是他的「影子內閣」，是「柯文哲」意志在立法院的呈現。政府每天用「統獨」的議題繞來繞去，不用科學數據看問題，這樣的政治氛圍並不好。

柯文哲強調，希望台灣在藍綠之外，能有新的思維，強調科學、效率、正直、誠信。

至於「聯合內閣」，柯文哲說，倘若三黨的人數皆不過半，立法院或許可以從務實點的角度思考問題，例如前瞻計劃，不管怎麼罵還是通過。他自己很討厭分贓政治，但是還是要跳進去把它打破。

當媒體詢問柯文哲，組黨是否為了瓦解時代力量？他則表示，我們不要用負面思維，他也不曉得時代力量剛好這幾天會出這麼多事。

此外，柯文哲在專訪中大力稱讚時代力量立委黃國昌，是否有意挖角？ 柯文哲並沒有正面回應，直說「還有2、3個月時間，不急。」

柯文哲之前接受電視台訪問時曾自爆，蔡衍明的旺中集團曾經很支持他，但是他不聽話，沒有按照蔡的話發言，最後旺中改支持高雄市長韓國瑜，對此蔡衍明日前則表示，請柯文哲講清楚，助他找回記憶。

而今（14）日柯文哲對此沒有做出回應，只表示，「媒體都變成政黨的公關公司，這不是好現象。」