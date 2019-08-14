中華電信與雷虎科技合作展出「空中基地台系統」

中華電信與雷虎科技今(14)日發布， 將於8月15至17日舉辦之「 2019台北國際航太暨國防工業及台灣無人飛行載具展」中， 共同展示「中華電信空中基地台系統(Chunghwa Telecom Unmanned Air Systems; CHTUAS)」，透過無人機與4G/5G行動通信網路的結合， 打造先進的防救災緊急通信系統。

台灣每年常因遭受地震、颱風等天然災害，造成嚴重損害， 中華電信與雷虎科技合作測試之「空中基地台系統」， 可協助政府於第一時間投入救援，緊急提供臨時通信， 以提升民眾生命與財產安全。

「空中基地台系統」主要用於緊急救難通訊需求， 當地面通信網路受到天災損毀，造成所有通訊中斷， 中華電信衛星行動搶修車於災難現場就位後， 搭配無人機酬載小型基地台快速升空，提供災區緊急通訊服務， 讓災區民眾得以和外界連絡，降低因災害產生之心理恐慌； 協助救災指揮中心有效掌握情資，展開適當的救援行動。

「空中基地台系統」是由中華電信衛星行動搶修車、 雷虎科技無人機共同組成。雷虎同軸雙旋翼無人機(CX-180 ICEMAN)，可提供高度達100米定點、長滯空的飛行動力， 最大起飛重量35公斤的高承載能力，搭載中華電信的4G/ 5G小型基地台設備，利用繫留纜線提供電力與傳輸， 透過地面衛星行動搶修車上的碟型天線將訊號發送至衛星， 再由衛星中繼到地面站，建構完整行動通信網路， 可克服災區人車無法抵達之「通訊孤島」區域， 快速提供救援單位及災區民眾回報災情， 掌握黃金救援72小時等緊急通訊需求。

雷虎無人直升機(T-150 MAVERICK)承載中華電信的行動通信轉發器或微型基地台( Repeater/Relay)，連結CX-180 ICEMAN無人機的4G/5G通訊基站， 使訊號覆蓋範圍再擴展。 空中基地台系統可由地面控制站傳達訊息給機上飛控系統， 預先規劃飛行路徑，發揮自主及穩定飛行的功能。

中華電信與雷虎科技合作開發之「中華電信空中基地台系統」， 結合4G/5G行動通信與無人機技術，開創了新的應用領域。 未來雙方將繼續合作，期能扮演帶領國內相關產業， 發展行動通信與無人機技術整合應用之角色。