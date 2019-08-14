防示威者再聚集　香港機場新規定：未持有效機票不能進入

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）香港機場經過兩天癱瘓後，機場管理局今（14)日規定，下午2時起，只有持有效機票跟旅遊證件者，才能進入航廈。

中央社引述機場管理局(以下稱機管局)表示，下午2時起，航廈實施進出管制措施，持有24小時內離港機票或登機證、有效旅遊證件的離境旅客，或持有相關證件的機場員工，才能進入航運大樓範圍，直到另行通知。

機管局提醒旅客至少提前3個小時抵達機場，預留時間接受檢查。

目前機管局已在航運大樓四周設立了進出檢查點，警方及機場保安人員也在場協助相關人士進入航運大樓。

機管局呼籲大眾，包括送機及接機，如非必要不要前往機場。根據規定，任何人違反臨時禁制令，相關部門的人即可派人清場，並可尋求警方協助。

另外，機管局已獲法庭頒布臨時禁制令，禁止任何人在機場指定範圍以外包括禁區內，進行任何示威活動，但容許市民在和平合法的方式下，於示威區內進行示威或集會。

機管局下午已在航運大樓外張貼了臨時禁制令。

12至13日，大批香港民眾響應網上呼籲，到機場集會，提出反對修訂逃犯條例（反送中)的訴求。由於他們不理會機管局禁令闖入離境大廳，導致旅客無法辦理登記手續，還築成人牆，阻止旅客進入離境禁區。

13日晚，示威者圍困、綑綁和毆打兩名中國籍男子（如下圖)，其中一人是中國官媒環球時報的記者，另一人疑似混進集會的深圳公安。不過連串事件引起社會爭議，有人以動用私刑的「暴徒」稱呼他們。

反送中示威者13日持續在香港機場集會，14日凌晨0時，一名男子被參加反送中集會的示威者包圍，並綁住雙手雙腳。中央社