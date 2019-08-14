希臘島嶼接連山林大火　500人居民避難　甚至派戰鬥機滅火

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）希臘東部的尤比亞島（Evia）昨日（13）發生山林大火，加上遇到強風，火勢迅速擴散，導致附近村落數百人村民緊急避難。

尤比亞島是希臘的第二大島，昨日因為空氣過於乾燥，發生野火。希臘政府緊急調派200名的消防隊員、75輛消防車、6台直升機及1台戰鬥機前往滅火，並協助撤離火災現場附近兩個村落（Kontodespoti及Makrimalli）及一處修道院（Panagia Makrymallis）共500名居民。

火災造成的黑煙高達20到30公尺，幾乎看不見陽光。龐大的火勢加上大風，使黑煙蔓延100公里以上，甚至波及到位於西南方的首都雅典。所幸，這場大火並未傳出傷亡。

「火勢大到250公尺外都能感受到熱氣。」一名消防隊員事後向媒體透露。「唯一能滅掉這火的辦法，只有等它自己燒完而已。」火勢至截稿時，仍未完全撲滅。

今年全歐洲異常高溫，旱災、焚風、野火等災情不斷。本週一（12）時雅典東部郊區發生一場野火，燒毀兩棟房子；週日（11）埃拉福尼索斯島（Elafonissos）上也發生野火，並花費整整兩日才撲滅；上週六（10）馬拉松（Marathon）則發生兩起野火，所幸都未有傷亡傳出。

去年，馬拉松也發生山林野火，釀生102人死亡的慘劇，被稱為是希臘最慘烈的天災。