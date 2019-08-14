鎮南宮普渡將佩佩豬端上供桌 家長排隊搶貢品

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）明（15）天就是農曆中元節，除了傳統普度的三牲素果、白米及醬油等供品，新北市樹林鎮南宮請捏麵達人雕塑卡通造型的看牲，包括時下受歡迎的佩佩豬、繽紛熊大及寶可夢精靈等通通擺上桌，吸睛程度破表。

萌翻天的看牲拜完還能帶回家，許多家長們直呼明天一早就要帶小朋友來排隊領取。

早年傳統，中元普度還會以麵糊製作水果、動物等民間工藝，俗稱「看牲」。樹林鎮南宮結合時下最受歡迎的寶可夢遊戲，推出捏麵版卡通精靈，廣受信眾青睞，詢問人潮不斷。

今(108)年中元祭典再度擺出皮卡丘、傑尼龜、火恐龍等寶可夢系列，還有米奇、米妮的迪士尼系列，以及佩佩豬、史迪奇、龍貓等卡通角色，吸引不少大小朋友到場拍照「捉寶」。

鎮南宮董事長許正秋表示，今年贊普達到2300桌，普度後贊普品並捐贈公益，尤其廟內連續3年主打的「卡通風」供品，更成為鎮南宮慶贊中元的一大亮點，各種意想不到的動物、蔬果造型，讓好兄弟除了飽食佳餚，也能欣賞有趣的食藝創作。

除了受歡迎的卡通精靈，眼尖香客也發現廟內捏麵版生肖動物「十二缺一」奇景，唯獨缺了辰龍。

許正秋表示，由於「龍」是神明化身，無法作為供品進獻，且神明已在現場護佑十方眾生，所以拜拜時只需供奉其他十一生肖，也是中元普度中值得玩味的民俗樂趣。