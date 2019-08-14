基本工資月薪漲3%為2萬3800元 時薪調為158元

勞動部今(14)日召開基本工資審議委員會，會後決議月薪從現行新台幣2萬3100元調至2萬3800元，漲幅3%；時薪部分則由現行150元調升至158元，仍需提報行政院決定。

基本工資審議委員會由勞資政學四方共同討論，每年第3季時開會決定基本工資是否需要調整。

稍早資訊：

攸關200多萬名勞工的基本工資審議委員會今天召開，勞動部長許銘春表示，基本工資對弱勢勞工的基本生活保障不可或缺，期待審議會能快速凝聚共識來提升勞工福祉。

現行基本工資為月薪新台幣2萬3100元、時薪150元，勞動部今天召開基本工資審議委員會，審議明年基本工資，審議會由勞資政學4方組成，21名委員全數到齊。

勞資雙方對於基本工資是否調整各有想法，勞方委員希望基本工資調幅不低於去年標準，目標調升6至8%；資方委員則希望凍漲，若調升5%，企業成本估計年增300億元。

許銘春今天在審議會前致詞指出，基本工資制定的目的是要保障弱勢勞工基本生活，對於收入處於基本工資邊際的勞工，這保障是不可或缺的，但也應將經濟面因素納入考量，才能共創勞資雙贏。

許銘春表示，去年審議會上，審議委員都有參考社會經濟指標，像是CPI變動率及GDP成長率等，作為調整參考，並非外界認為是用喊價方式來決定，希望今天審議會的討論也可朝這方向前進。

許銘春提到，基本工資審議委員是勞資政學4方對話的重要平台，希望各委員能夠兼顧勞資雙方權益來理性、和諧討論，也期待會議能順利並快速的凝聚共識，來提升勞工福祉。