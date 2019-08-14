美中貿易戰　六成美國人反感中國

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）皮尤研究中心（Pew Research Center）昨日（13）發布最新的輿論調查結果，發現美中貿易摩擦升溫的2019年，有六成美國人對中國持反感態度，自2005年這項調查開始以來好感度的最低點。

根據調查，2019年有60%的美國人對中國抱持反感的印象，僅26%持有好感。相比去年（2018）反感47%、好感38%，美國人對中國的印象明顯惡化。

另外，當被要求舉出「將來對美國威脅最大的國家或組織」時，有24%的受訪者舉中國，比去年高出5%，與俄羅斯（24%）並列第一，至於第三名北韓（12%）則是除中俄兩國外唯一有破兩位數的，伊朗或ISIS都未上榜。

調查亦發現，對中國好感度的惡化且反感大於好感是跨黨派、年齡層及教育水準的現象，不過偏共和黨（70%）比偏民主黨（59%）更反感中國，年齡越高也越有對中國反感的趨勢，大學畢業及以上（69%）也比未持有大學文憑者（57%）高。

有高達81%的受訪者中國軍事能力的增長對美國是種威脅，僅11%持相反意見。然而，對於中國經濟能力增長的看法則比較比較兩極，有41%認為這對美國有害，有50%則認為對美國有益。另外，53%認為美中貿易關係不良，41%則認為良好。

皮尤研究中心分析，雖然美中貿易摩擦情勢緊張，是增加美國國民對中國反感的原因之一，但相比於經濟問題，美國國民更加擔心中國的軍事實力。

最後，中心也調查美國國民對外國政治領袖的信賴程度，有61%認為日本首相安倍晉三可信任，而20%認為不可；有37%認為中國國家主席習近平可信任，卻有50%認為不可；而僅有9%認為北韓國家主席金正恩可信任，而高達86%不信任金正恩。