傳統越南帽居然長這樣？ 雲林新住民文化展看見東南亞

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為讓更多台灣民眾認識新住民家鄉文化，雲林縣台西海口故事屋於8月11日舉辦「新住民多元文化文物展」，展出越南、泰國、中國、印尼、柬埔寨五國特色文化文物，並提供一般民眾各式新住民文物知識。

本次展覽展品多為雲林縣新住民由母國帶回來的文物或服飾，包括中國、越南、印尼、泰國、柬埔寨等地區之傳統服飾、樂器、交通工具、器皿、偶戲等。

展覽中也提供一般民眾各式新住民文物知識，例如大象在泰國及柬埔寨曾是共通的交通工具；柬埔寨與越南的腳踏車造型設計相仿；印尼文物多取自大自然，如竹、木、鐵，且色彩鮮豔豐富、傳統越南帽大異其趣的外觀等。

雲林縣文化處長陳璧君表示，透過舉辦新住民文化策展活動，結合雲林縣社會關懷協會與海口地區新住民關懷服務據點，縣府希望讓新住民母國文化藉由策展被看見，展現出海口地區「面向海洋」的多元文化內涵。

展覽期間自108年8月11日（星期日）至9月29日（星期日）止，每週三至週日早上10點至下午5點（週一、週二故事屋休屋），讓雲林民眾得以就近看到新住民實體地方家鄉文物，體驗不同的風情，與多元文化的魅力，進而了解並尊重生活在台灣不同族群的朋友。

「新住民多元文化展」展品之一（圖/ 雲林縣政府）