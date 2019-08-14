近年台灣興起露營風潮，全球去年更興起「Glamping：Glamorous + Camping」為定義的時尚奢華+自然露營假期，7月中旬理想大地與客泊樂(Kamper Land)攜手合作打造，媲美世界頂級Glamping的3天2夜「親子野奢假期」，讓國人不需出國就可體驗享受頂級的露營渡假，更要爭取全球喜好Glamping野奢露營的客源。

客泊樂(Kamper Land)是群喜好野奢露營愛好者，成立專營高端露營假期的專業新創團隊，今年暑假引進全台最獨特奢華的帆船帳篷，雙層舒適隔熱營帳及寬敞挑高近4米的內帳及河畔露台棧板，每帳提供冷氣空調、手工客製柚木露營用桌椅及原木進口傢俱等，將白天與夜晚的燈光氛圍營造完全不輸目前全球最頂級的奢華帳篷；當初全台尋求合適場域時，對理想大地園區環境，完美自然的河岸景色，認為最能符合「Glamping」定義的合作對象，同時理想大地更以提供五星級的服務品質聞名，高密度園區內綠林、水離子的芬多精環境，還有營運迄今秉持與自然和諧共處創造的豐富生態資源，提供最安全無慮營地環境‧都是打造全球頂級野奢露營的最佳場地。

7、8月規畫的親子野奢假期，針對暑假親子互動故事體驗的旅遊主題，規畫一晚住五星飯店、一晚住奢華帆船帳蓬，完全不同的兩晚渡假體驗，第一天住宿除可搭飯店遊艇運河導覽園區外，還可欣賞參加從早到晚好戲不斷的園區Live Show節目，從熱情西班牙迎賓舞、南洋風的岩洞池畔舞蹈、不用去部落就可體驗原民豐年舞祭等等，精彩節目隨時隨地就在身邊上演！

第二日午餐後來到帆船帳篷營區，客泊樂以「山神的印記」為題，專業活動體驗師在今年暑假就以兒童劇場演出的方式，運用故事帶領大朋友及小朋友一起進入一場花蓮在地人文勇氣與創意的冒險旅程，在融合園區資源下，規劃2天1夜的小獵人探索情境活動，除了讓爸爸媽媽可以利用這個機會好好放風外，也讓孩子在大自然的環境下，與同儕間學習團隊合作與解決困難的能力。

在第二晚的夜裡，客泊樂更提供了16米的大天幕，讓所有的泊客在草地上的餐桌前享受豐盛的高級舒肥BBQ晚餐烤肉及產地蔬食，在餐後還有滿天星幕的夜間親子探險故事，入睡前，飯店把五星級房間提供泊客作為沐浴之用，還能整晚與家人朋友在奢華帆船帳蓬中以最貼近河岸的方式徹夜聊天，在隔日打包離帳後還須完成冒險印記的最後活動，一連串的設計都是希望以最貼近野外自然的情境活動，盡情舒適地享受露營本身樂趣，也是親子野奢假期，傳達給每位參加泊客的渡假體驗。