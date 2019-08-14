從外交到北市府發言人 周台竹：熱愛挑戰

前駐荷蘭代表周台竹將接任台北市政府發言人，他今(14)日表示，自己熱愛挑戰，過去也常就外交議題接受媒體專訪，對媒體並不陌生，笑說與年輕人共事，「突然覺得少了10幾歲」。

周台竹今年6月被台北市長柯文哲延攬入府，擔任國際事務委員會副主任委員，將接任發言人一職，與副發言人黃瀞瑩、陳冠廷共事。

周台竹說，昨天被告知要接任發言人一職，當下一口答應，因能替北市府做很多事情。

他說，自己嫻熟外交與兩岸事務，也熱愛挑戰，除精準傳達柯文哲的意思，也會就專業部分給予意見，並享受在台北市政府服務時光，他也坦言，在一個很強的首長下工作，壓力沒那麼大。

周台竹說，加入北市府團隊2個多月以來，每天上午7時30分開晨會，收穫頗豐，「外交工作30幾年，突然加入台北市政府，感覺是非常接地氣」。

被問及接任發言人後，將接觸五花八門問題，周台竹說，在地方政府、尤其是首都，要了解的事物非常繁雜，第一個月要好好用功、學習，目前所想的是釐清工作內容以及如何扮演好發言人的角色。

觀傳局長劉奕霆原本兼任發言人，他說，辭去發言人一職，將專注於局務。

而台北市政府副發言人柯昱安12日也提出辭呈，他上午告訴中央社記者，擔任副發言人後，必須負責80%的新聞輿情回應，還要上政論節目、經營社群媒體，導致分身乏術，無法所有事情都兼顧。

柯昱安說，未來將「回歸本業」，仍在媒體事務組工作，負責專營柯文哲的社群媒體，包括臉書、IG、LINE@、YouTube、推特等。

周台竹投身外交界30餘年，中央警察大學行政系畢業、美國喬治華盛頓大學外交研究所碩士、哈佛大學甘迺迪政府學院高階文官班結業，曾任駐紐約辦事處副處長、駐聖露西亞大使、北美事務協調委員會秘書長、國際組織司司長，2015年6月起擔任駐荷蘭代表，至2018年12月離任回台。

而柯文哲2018年1月出訪歐洲，首站訪問荷蘭時由周台竹陪同，兩人因而結緣。