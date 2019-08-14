全台23間遊樂園任你玩　12歲以下兒童全部免費

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）觀光局自9月起推出秋冬旅遊補助，除了「團體旅遊優惠」、「自由行住宿優惠」外，還加碼補助「12歲以下兒童免費暢玩主題樂園1次」，包含大人小孩都愛的六福村、九族文化村和麗寶樂園等，而且不分平假日皆可使用哦！

觀光局自今年9月1日起至12月31日止推出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，而最受到家長期待的優惠方案當屬「12歲以下兒童免費暢玩主題樂園1次」，觀光局近日也公布全台23家免費入園活動參與業者：

劍湖山世界引進360度大迴轉『無底盤式』雲霄飛車。（圖／劍湖山世界官網）

【新北市】野柳海洋世界、雲仙樂園

【桃園市】小人國主題樂園

【新竹縣】六福村主題遊樂園、小叮噹科學主題樂園、萬瑞森林遊樂區

【苗栗縣】香格里拉樂園、西湖渡假村

【台中市】東勢林場遊樂區、麗寶樂園

【南投縣】杉林溪森林生態渡假園區、泰雅渡假村、九族文化村

【雲林縣】劍湖山世界

【台南市】頑皮世界、尖山埤江南渡假村

【高雄市】義大世界

【屏東縣】大路觀主題樂園、小墾丁渡假村

【宜蘭縣】綠舞莊園日式主題遊樂區

【花蓮縣】遠雄海洋公園、怡園渡假村

【台東縣】台東原生應用植物園

申請辦法很簡單，只要至23間遊樂園，購票時出示健保卡正本，符合資格即可免費入園；若是旅行業團體則需繳交健保卡影本、簽名及連絡電話，簽名得由本人蓋章或是由長輩、師長簽名。

圖／交通部觀光局提供。