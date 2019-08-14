去年觀光外匯創新高 新南向旅客人數大幅增加

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）政府推動新南向政策，透過祭出各種觀光行銷策略，成功吸引東南亞遊客來台旅遊。觀光局日前公佈的「107年來台旅客消費及動向調查」中，新南向18國旅客2018年來台旅遊人數大幅增加。去年總觀光外匯達137 億美元，較上年增加 11.29%，為歷史第三高，也是近4年來首度正成長。

交通部觀光局8月6日公佈最新「來台旅客消費及動向調查」，其中新南向 18 國旅客因開放免簽政策與觀光行銷措施發揮綜效，來台旅客大幅成長，再創歷史新高；平均每人每日消費較上年增加且高於美國與歐洲旅客，其中購物費超過韓國與日本旅客，旅館內支出費、旅館外餐飲費、在台境內交通費與娛樂費，均高於中國旅客。

仔細觀察其消費結構後發現，新南向遊客除了減少4.14美元旅館內支出費外，其餘細項皆較去年增加，其中以旅館外餐飲費增加 7.51美元(增加 25.34%)為最多，其次為購物費增加 4.61 美元(增加 10.86%)，在台境內交通費增加 3.19 美元(增加 18.09%)。

此外，新南向 18 國觀光團體旅客以購買名產或特產為最多，占 34.39%；其次為服飾或相關配件，占16.13%；第三則為中藥或健康食品，占 13.42%。