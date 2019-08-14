延用古老薰蒸中藥概念　林試所推氣霧療癒

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）生活在都市裡的人們，鮮少有機會接觸大自然。為了舒解壓力，常會選擇運動或和三、五好友逛街、喝下午茶，但身體是否得到充分休息，尚無從得知。林業試驗所為了大家的健康，自2016年利用各種管道推廣健康林業，亦即「林園療癒」，讓民眾在不同的環境裡，紓壓充電。

許多人為了緩解連日的壓力，會聽輕音樂、參加禪修班，或者在假日和朋友去爬山，有沒有其他方法可以隨時在都市裡享受森林的洗禮呢？林業試驗所發展「離線療癒（Off-Line）」模式，將林園療癒帶進都市裡，並將此技術推廣與應用在旅宿業、百貨公司業及私有林經營等產業，增加業者的回客率。

照片來源：林業試驗所提供

林業試驗所的立意是把野外森林環境建構在都市裡，利用音樂、構建森林環境，讓人們透過感觀、嗅覺、聽覺等，加上古老中藥的氣霧療癒，營造森林環境，達到身心靈的放鬆。

洪昆源助理研究員補充，觸覺的部分尚在克服。至於味覺的部分，他以國人愛喝茶為例，民眾可在享用好茶時，沉靜在充滿綠意的氛圍裡，達到心情的放鬆。

林業試驗所說明什麼是「氣霧療癒」。早期「氣霧」稱為「薰蒸」，源自於殷商時期，黃帝內經提出「其有邪者，漬形以為汗」，此漬形指的就是以椒、薑、桂和酒煮沸的氣霧療癒方式。簡而言之，就是透過蒸氣，將草藥的療癒成分帶出來。

該所延用老祖宗的智慧，將此療癒系統推向國際舞台，其推出的乾式擴香設備於「2018韓國國際創新發明大賽(WiC2018 World Invention Innovation Contest)」榮獲銀牌殊榮。

獲得過2018韓國國際創新發明大賽銀牌的乾式擴香設備。(照片來源：林業試驗所提供)