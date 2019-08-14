2019台日經貿永續論壇 即日起開放報名嘍

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）美中貿易戰持續延燒，各國的跨國經貿皆受影響。台灣與諸多國家經貿往來頻繁，又以鄰國日本為多，因此，企業要在動盪的大環境維持競爭力，成了重要課題。「2019台日經貿永續論壇」將於9月6日在台北國際會議中心201會議室舉辦，歡迎社會大眾報名參加。

為加強台日經貿關係，瞭解國際貿易局勢，並配合聯合國揭示的永續發展目標(SDGs)和企業社會責任(CSR)，這次的活動集結台灣與日本的產、官、學、研專家，以全球觀點深度探討CPTPP的影響、綠色貿易契機、循環經濟創造新商業模式、企業永續與全球供應鏈之連結等國際焦點議題，分享台灣和日本雙方的經驗，期達成經貿永續發展目標。

另外，論壇也邀請日本重要工商團體，如關西經濟連合會、中部經濟連合會、九州經濟連合會、北海道經濟連合會、四國經濟連合會等代表，介紹日本的CPTPP合作經驗，並邀請到精工愛普生集團、中國鋼鐵、台達電子、台灣水泥、日月光、友達光電、遠東石塚Green PET、台灣松下電器、台灣堀場、台灣三浦工業、豐田通商、岩田地崎建設等台日企業代表，分享企業綠色經貿實例。

由經濟部國際貿易局指導，中華民國工商協進會及財團法人台灣永續能源研究基金會共同舉辦，「2019台日經貿永續論壇」活動即日起開放報名至9月1日止，可申請公務人員終身學習時數5小時。報名網址：http://bit.ly/2019twjp，活動聯繫方式：台灣永續能源研究基金會 郭先生02-2768-2655。