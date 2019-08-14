香港機場集會疑遭中國公安混入　示威者圍擒兩人

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）昨日（13）下午香港抗議民眾再度集結並癱瘓機場，晚間先後有兩名中國人，遭示威者懷疑是中國公安混入並包圍捉拿。其中一人的疑似為深圳公安，另一人證實為中國官媒環球時報記者。

晚間6時許，一名行跡可疑的黑衣男子被示威者懷疑為「鬼」，示威者圍上前去後一度爆發扭打，隨即有機場警衛介入隔開。示威者要求該男子證明自己的身分，卻發現其領有「往來港澳通行證」（俗稱入港證，即中國人進入港澳的旅行證件），懷疑是中國公安。

徐姓男子否認自己是公安，並稱自己住在深圳，為了替友人送機才前來香港。但隨即有示威者在深圳福田分局輔警名單上，找到同名同姓的「徐錦煬」，認定徐姓男子為混入公安，並以塑膠束帶綁住其手部以限制其行動。

隨後，有示威者發現徐姓男子的手機的微信（Wechat）中，有個稱為「蛙泳愛好者」的群組，曾出現「全部人去二號客運大樓」等疑似指令的訊息，並且在市民包圍徐姓男子之後，跳出「錦煬被圍了」的訊息，且沒多久便遭管理員踢出群組。



疑似深圳公安徐錦煬（圖／香港大學學苑即時新聞）

至晚間10時45分左右，未出示委任證的蒙面鎮暴警察攻入機場，企圖營救徐姓男子，示威者隨即撤散。

有名警察孤身深入，擒倒一名市民後，一旁抗議民眾見狀，圍上前奪棍並拯救倒地男子。該名警察於是拔槍，令已成功救人的民眾四散而去。



抗議民眾拯救被警察擒倒市民始末（影／立場新聞直播）

至凌晨0時左右，又有一名黑衣男子神情緊張地到處偷拍，有抗議市民上前詢問便遭肢體衝擊，隨即引起周遭市民包圍。抗議市民發現可疑男子帶著「我愛警察」的藍色T恤，也將他以塑膠束帶綁起手部。

事發不久，中國官媒環球時報便證實該男子為所屬記者付國豪，並譴責「暴徒」對待記者。然而，在場示威民眾指出付姓男子稱自己是遊客且未出示記者證，被圍後大聲吼道「我支持香港警察，你們可以打我了」，不過示威民眾並未受慫恿動手。另外，在場示威者又質疑既然是記者為何不光明正大地拍攝，懷疑是批著記者身分的特務工作者。

之後警察未再到場，而是經議員郭家麒、張超雄調停後，由消防救護人員接手。



環球時報記者付國豪（圖／AP）