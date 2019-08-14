〈時評〉稅政AI化改革之契機

行政院決定在明年廢除印花稅，贏得財稅界及工商界一致好評，肯定蘇院長改革的魄力。但是，面對今年經濟環境變化的嚴竣挑戰，中央政府如何達成全年稅收目標，卻也是財政部必需面對的大難題。

值得重視的是，如果財政部把握金融業近年來積極推動的科技金融、數位金融，乃至純網銀開放的契機，因勢利導，正是財政部推動稅政改革最好的機會。如果能夠透過稅政AI化，為台灣奠定未來永恆發展的基礎，甚至一舉解決長期以來，台灣薪資所得者稅負沉重的問題，將是台灣稅務改革歷史性的一刻，也可以為台灣帶來豐富的稅收。

談到印花税，1934年在南京政府時代，即已實施，迄今已存在85年。目前在台灣的稅制，是屬於地方稅，其中六都每年大約各有10億元的稅收，其他各縣市政府大約各有1億元以上的稅收，總計各地共有120億元的印花稅收入，是地方政府重要的財源之一。

行政院長蘇貞昌是於今年5月21日，接見工商協進會代表，聽取意見，與會人士提到，印花稅與營業稅有重複課稅之嫌，認為很有道理，當即指示在國家財政有餘裕，且不影響財政紀律下，在一個月內提出作業方式解決。如今印花稅的廢除，已如箭在弦上 ，不得不發。

但是，卻又偏偏遇上今年經濟環境動盪不安，以至截至今年七月底為止，綜合所得稅共計減收4.3%，證交稅減收21.3%，菸酒稅減收5.1%，營業稅減收0.7%，貨物稅減收1.8%。幸虧營利事業所得稅增加12.1%，土增稅增加5.5%，房屋稅增加3.1%，才勉強跟去年打平。

如今又要補平印花稅120億元的缺口，可以理解，財政部是倍感壓力。如何堅持財政紀律，又要達成蘇院長交付的任務，對財政部有而言，既是挑戰，也是機會。

談到挑戰，正如前述，今年經濟環境動盪不安，財政部不容易達成財政收支平衡的目標。談到機會，我們卻要提醒財政部，好好把握金融界積極推動的科技金融、數位金融，以及純網銀開放的契機，徹底解決台灣長期以來，受人垢病的消費稅逃漏稅問題，儘速將稅捐稽徵Al化、數位化及科技化，跟上金融界進化的腳步，正是稅政改革百年難得的際遇。

台灣的消費稅，長期以來，維持在5%，問題是勾稽不易，逃漏稅嚴重。最簡單的例子，就是去台北市迪化街，看看那熱鬧的市況，卻只有部分商家開統一發票，也就是說大家都在逃漏稅，且成常態，問題嚴重。

如今金融體系AI化，最重要的是支付工具的改變，將使人民未來的消費支付習慣隨之變化，手機成為重要支付工具，將大幅取代現金。財政部有必要順勢而為，重新檢討現行消費稅的稽徵方式，甚至應該重新考慮統一發票的存廢，或進入無實體化，並透過支付工具改變，加強買賣雙方的勾稽，將可大幅減少逃漏稅，進而達到税政改革的目標。

美國目前已有9個州，免徴薪資所得者的稅負，世界各國的趨勢，也是減徴綜合所得稅。新加坡個人薪資所得稅率，最高為16%，如此低的稅負，為星國吸引全世界一流的人才，令人欽羡，也創造了該國經濟奇蹟。

財部如果能藉著蘇院長免徴印花稅的指示，進而推動稅政AI化，配合金融環境支付工具的變革，大幅減少逃漏稅，再做全面性的稅制改革，減輕薪資所得者稅負，相信這將會是台灣未來發展，重要的歷史性一刻，影響深遠，更對轉型正義具有劃時代的意義。