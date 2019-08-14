〈時評〉這些人都演很大／張國財

選舉時一碗滷肉飯、一瓶礦泉水，儼然一貧如洗、兩袖清風「韓（寒）」士的韓國瑜，選後，向監察院申報的存款竟高達4,559萬6,744元，外加有價證券1,404萬1,023元，基金受益憑證1,173萬3,513元。另外有土地、房產，扣除房貸及信貸1,287萬8,861元後，還敢自稱是「庶民」，那一般市井小民豈不都只配稱為「貧民」了？實在演很大，也騙很大！

更有知情者透露，韓國瑜在一碗滷肉飯、一瓶礦泉水的假象背後，是生活靡爛的一群鶯鶯燕燕、一桌麻將、一壺酒！還有，要不是要代表中國國民黨出征2020的總統寶座，實在紙包不住火，位於雲林古坑鄉的豪華違建也不會想到要「自動」拆除，就繼續「能混就混」，投機取巧的本性一覽無遺！

吾人擔心的是：台灣究竟怎麼了？明明一個不學無術的草包，其妖言囈語竟然可以輕易地迷惑一堆群眾？

2017年7月28日，與美國威斯康辛州州長沃克簽訂100 億美元投資案合作備忘錄的郭台銘，在簽約儀式結束後的媒體訪問時志得意滿表示：「很多人說商人無祖國，不錯，我覺得市場就是我的祖國！」今年競逐中國國民黨2020總統候選人門票時，同一個郭台銘卻玩起「帽子戲法」，走到那，都頭戴「國旗帽」，還開口閉口「中華民國」，真是演很大！

郭董自己都說了「市場就是我的祖國」，而鴻海的市場既然遍及全球，那郭董的祖國也自然遍及全球了！這也祖國，那也祖國，跟無祖國簡直沒兩樣，這還不可怕。吾人擔心的是：絕大部分看得到的身家事業都在中國而非台灣的郭董，會把你／妳我心中唯一的祖國台灣，擺放在啥地位？

2011年12月13日，柯文哲醫師在讀報的採訪中說：「甚麼叫九二共識？那就是下跪投降」；到了2015年8月3日，柯文哲市長卻說：「大陸（按即中國）方面提出九二共識，是兩岸和平發展的基礎，我對這個立場是表示了解跟尊重。」同一個柯文哲，只因為換了位置，對同一個「九二共識」可以從「下跪投降」詮釋成「兩岸和平發展的基礎」，真是演很大！

柯文哲在2014年11月29日發表當選感言時指稱：「未來進入臺北市政府會繼續傾聽庶民的聲音」，並再度承諾「在他執政任內公務員不必服務政治與政黨」。後來的發展是：柯市長連當初陪同從無到有打出一片天的核心成員異議的聲音都聽不下去，導致渠等紛紛從市府團隊離去，遑論傾聽庶民對五大弊案的聲音！而本月6日，柯市長成立的台灣民眾黨，其創黨黨員不乏柯文哲隨扈、發言人與市府同仁，政治素人柯文哲承諾的「在他執政任內公務員不必服務政治與政黨」，已被政治老油條柯文哲狠狠打臉！

今天的柯市長，與他2014不屑與要推倒的官僚政客的醜陋嘴臉言行已愈來愈像！這樣的柯文哲，良心只怕早被狗吃掉了，還好意思臉不紅、氣不喘說：「政治不難，只是找回良心而已」，實在演很大！

（作者為新竹教育大學退休副教授）