前高雄縣長楊秋興 臉書重批韓國瑜「不信不賢不能不睦愛錢耍權術」

前高雄縣長、立法委員的中國國民黨員楊秋興，昨(12)日深夜，在臉書貼文嚴重批評韓國瑜「不信不賢不能不睦」。

韓國瑜當上高雄市長後，楊秋興被邀請擔任高雄市政府兩岸小組副召集人，但因與韓國瑜理念不同，在任職不到5個月即辭去該職位，並與韓國瑜撕破臉。

據資深媒體人黃光芹在臉書發文表示，韓國瑜當上高雄市長，對於去(2018)年傾力幫助韓國瑜當選的楊秋興，不但沒有給予適當政治酬謝，甚至「很不厚道、恩將仇報」地操作「楊秋興求官」。

楊秋興在臉書中，首先帶入「吳敦義主席最喜歡背訟的禮運大同篇108字，其中最重要的就是『選賢與能、講信修睦』，然今國民黨總統提名人韓國瑜卻是與禮運大同篇背道而馳，既不賢又不信不睦。」

「韓國瑜輕諾寡信，就是違背『信』；韓國瑜自稱以前『吃、喝、嫖、賭』樣樣來，還有『賢』可言嗎？韓國瑜入主市政8個月來的表現，也可看出韓的不『能』啊？韓國瑜整天耍嘴皮到處敵對，哪有『睦』呢？韓國瑜自己説他不愛錢，然韓在107、11、17鳳山造勢，承諾他要捐出選舉補助款、節餘款，至今仍空口白話，這不是『愛錢』什麼才是愛錢呢？」

楊秋興的臉書中，還包括～

韓國瑜最擅長打預防針、操作權術。最典型的庶民與權貴二分法正是共產黨的鬥爭方式，韓國瑜所申報的現金存款、30多張儲蓄型保單、高級違規農舍、高級電梯別墅，他那裡是『庶民』啊，何況家族當了那麼多屆的議員、立委，他是『權貴』吧！

韓國瑜還有更大的未爆彈，北農時期採購案、選舉undertable的捐款、會計師簽證的選舉經費，內行人都很清礎，監察院申報單據都已握在民進黨手中，單據申報都確實嗎？這可能還是刑事責任呢？

韓國瑜2001~2009被起底在中國北京大學唸『政府管理學院博士班』長達9年，管理學院是專門培養高級幹部機構，這段期間韓國瑜一直以潦倒落魄在山上修行帶過，其實是在中國大陸潛修，今已落出馬腳，這才是真正問題的嚴重所在啊！難怪蔡衍明動用所有媒體的力量支持韓國瑜。