凱撒雙星 齊力奪金 攜手「環保集點」App

近年來永續旅遊課題越來越受全球重視，甫於2019年7月榮獲環保署金級環保旅館認證的板橋凱撒大飯店及趣淘漫旅-台北推廣綠色旅遊不遺餘力，持續呼籲旅客響應綠色消費，減少資源浪費。為提供更多的綠色服務選擇，板橋凱撒大飯店及趣淘漫旅-台北再攜手環保署「環保集點」APP，旅客可於電子平台或手機下載APP以「環保綠點」兌換電子優惠劵入住板橋凱撒或趣淘漫旅-台北環保住房專案，即可最高現折NT$200再送環保購物袋！同時為鼓勵搭乘大眾運輸，9/30前入住兩館飯店再加送24小時捷運票每人乙張。即日起至12/27止，「環保假期」優惠住房專案每晚NT$3,999起；「Have a GREEN DAY」住房專案，每晚NT$2,450起。

隸屬於「凱撒飯店連鎖」集團旗下，甫獲新北市金級環保旅館標章的「凱撒雙星」板橋凱撒大飯店及趣淘漫旅-台北，為實踐節能減碳及環保永續的目標，館內硬體設施之建置採用省水標章認證的蓮蓬頭、水龍頭及馬桶設備；客房內照明設備及電源，由中控感應系統控制，於房客離開後自動關閉；泳池廢水分流收集處理，並經毛髮過濾設施等簡易處理後，回收作為其他用途之水源；客房冰箱控調採綠色節能標準，對環境較為友善，同時響應綠色採購，優先選擇獲得認證的綠色產品，將環保理念落實於飯店經營之中。同時鼓勵綠色消費的響應，凱撒雙星兩館環保住房專案皆由旅客自行攜帶一次性拋棄式備品，方可享有優惠。旅客也可選擇多日更換一次床單與毛巾，館內也增加電視看板宣導綠色環保旅遊，盼能減緩環境衝擊，為綠色旅宿服務及臺灣環境永續盡一份心力。

此外，雙雙奪金的凱撒雙星於8月起聯合環保署「環保集點」APP，共同推動「綠色消費循環」集點理念，以兩萬點的「環保綠點」入住環保假期專案，即可折抵NT$200並加贈飯店愛心環保袋乙個；以一萬點入住趣淘漫旅-台北「Have a GREEN DAY」住房專案，即可折抵NT$100。更加碼推出9/30前入住凱撒雙星再免費贈送24小時捷運票每人乙張，響應環保「綠」客搭乘大眾運輸的貼心，板橋凱撒及趣淘漫旅-台北邀請旅客們一起共創永續旅遊的美好環境，詳情請洽板橋凱撒02-8964-3968/趣淘漫旅-台北02-8951-6686。