寒舍集團【秋詠映月】中秋月餅禮盒

仲秋之夜，皓月當空，桂花清香飄然。寒舍集團旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店及礁溪寒沐酒店，悉心為您呈獻三款寒舍中秋月餅禮盒：「丹月」廣式月餅禮盒TWD1,290(六入)、融合大小雙款廣式月餅的「席月」珍藏月餅禮盒TWD1,090(九入)，以及「澄月」蛋黃酥禮盒TWD820(八入)，由台北喜來登大飯店點心房主廚莊光敬，遵循古法結合新意巧思純手工揉製出精湛美味。延續歷年經典廣式月餅「XO蛋黃」、「棗泥核桃」、「蓮蓉蛋黃」，以及擄獲饕客芳心的甜蜜滋味「相思白玉」、「抹茶甘栗」，今年更隆重獻上兩款全新口味「南洋咖哩」與「翠玉奶黃」，引領味蕾探尋新風潮。年年暢銷熱賣的「澄月」蛋黃酥禮盒，集結「XO蛋黃」、「蓮蓉蛋黃」、「棗泥核桃」，以及主廚特製新研發的日月潭「蜜香紅茶」，薄如蟬翼般的層層酥皮，藏入圓潤明月般的鹹蛋黃，甜鹹交織教人難以忘懷。以傳統木造窗櫺為設計發想，融合君王存藏珍玩的多寶閣外盒，輕柔收藏著香濃寒舍糕餅，亮澤色彩完美展演東方耀眼風采，誠摯傳遞款待情意，共度美好相聚時光。7月15日(一)起開始進行預購，8月23日(五)前完成付款，享85折早鳥優惠。

廣式月餅極致品味，寒舍臻品絕美風華

辛棄疾《一剪梅．中秋元月》：「憶對中秋丹桂叢，花在杯中，月在杯中。」道出中秋飲酒賞月，皎潔月光映入酒杯中的悠然情懷。今年寒舍集團中秋禮盒延續傳統木製建築要素－窗櫺為靈感設計，仲秋夜晚窗外灑落的明皓月光，輕柔透出窗櫺下的唯美圖騰，為佳節抹上一道雋永風采；亮眼奪目的三款迷人新色，亮麗桃紅、閃耀湛藍、沈穩咖啡色澤，優雅展現東方之美。深受饕客喜愛、屢獲媒體月餅評比高度肯定的寒舍中秋月餅，由台北喜來登點心房主廚莊光敬，率領團隊秉持傳統繁複做工，從食材選料、餅皮揉製至烘烤火候掌控，豐厚經驗累積而成的每一分精準，完美成就每一顆令人驚嘆的月餅。

傳統廣式月餅獨特之處在於其「漿皮」，莊光敬主廚以純熟技藝將低筋麵粉拌入花生油、龍眼花蜜，以及靈魂要素－轉化糖漿製成的漿皮，靜置數日回油，濕潤光亮漿皮與餡料緊密結合，造就漿皮與內餡2：8黃金比例皮薄餡豐的細膩美味。精心獻上「丹月」廣式月餅禮盒TWD1,290(六入)，洋溢熱情桃紅色澤的中秋禮盒，呈現六款匠心獨具的迷人風韻：演繹歷年經典風味的「XO蛋黃」以北海道甘甜瑤柱、金華火腿、開陽等慢炒出XO醬，拌佐細綿白鳳豆餡，鹹甜交融映襯粵式精彩；綿滑黑棗泥餡與酥脆核桃共譜出動人旋律的「棗泥核桃」；嚴選中國第一蓮「湘蓮」蒸炊搗磨，熬煮出甜而不膩的香滑蓮蓉餡的「蓮蓉蛋黃」，清雅甘甜躍上心頭。去年推出後深獲好評的「相思白玉」，濃綿萬丹蜜紅豆餡藏入彈潤麻糬，相思豆馥郁香氣綿延不絕，蜜甜芬芳沁入心扉；特選日本道地抹茶餡藏入糖漬甘栗的「抹茶甘栗」，濃郁茶香芳韻綿延齒間，悠然回甘。此外，今年主廚更為喜愛廣式月餅的賓客量身打造新口味「南洋咖哩」，辛香濃郁香菇咖哩餡佐搭綿潤鹹蛋黃，鹹香韻采展演南洋異國風情。

耀眼湛藍展現秋節風華的「席月」珍藏月餅禮盒TWD1,090(九入，含一大與八小廣式月餅)，融合高雅大方與精巧玲瓏雙款廣式月餅，以主廚耗時費工研發的新口味「翠玉奶黃」大廣式月餅為首，清甜綠豆沙餡與金沙蛋黃餡曼妙交融，豆香甜韻與蛋黃鹹味激盪出精彩火花，搭配推出後詢問度高居不下的小廣式月餅，精選四款寒舍人氣風味「蓮蓉蛋黃」、「棗泥核桃」、「相思白玉」、「抹茶甘栗」，月圓之夜，沏上一壺好茶，微風輕拂中細品甜柔糕餅，感受幸福團圓氛圍。

蛋黃酥雋永美味，盈滿遞藏豐滿心意

沉穩咖啡透露出濃厚秋意的「澄月」蛋黃酥禮盒TWD820(八入)，宛若亮澄明月的蛋黃酥，薄如絲綢般層層分明的香酥餅皮，佐搭「XO蛋黃」、「蓮蓉蛋黃」、「棗泥核桃」三款內餡，一展典藏絕佳風味。今年主廚特選散發天然蜜香的台灣在地日月潭「蜜香紅茶」，融入紅豆與白鳳豆內餡，輕柔裹藏圓滑鹹蛋黃，茶香清韻繚繞喉間，悄悄為桂月添上一絲清新風采。