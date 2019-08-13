美福食集 首家生鮮超市網購提供【超商取貨服務】

於2012年坐落內湖大賣場一級戰區內、進口頂級生鮮食材的精品超市「美福食集」，是許多饕客採買生鮮肉品的最佳首選。看準現代人的採買習慣，講究快速便利的消費行為，美福食集於2016年成立了線上購物，使顧客方便在家挑選並宅配到府。美福食集以生鮮食材為主力，許多消費者反應上班時間或恰巧外出導致無法即時收貨，且冷凍商品收貨時，家中常出現冷凍庫冰不下的窘境，又根據資策會產業情報研究所（MIC）針對消費者網購行為調查結果，去年全台網購的取貨方式，選擇至超商取貨已高達近80%的比例。

因此，一向最重視食材品質的美福食集，在經過了多次找尋合作夥伴與克服低溫冷鏈保鮮條件下，於即日起，成為全台第一家可於【萊爾富】及【全家便利商店】到店取貨的生鮮零售超市，滿2500元即可享免運(原運費150元)，從北到南共4,000多家店面可供選擇取貨地點，讓顧客上網購買頂級生鮮食材免於在家等待；超商也提供冷凍商品可寄放五天期限之久，除了快速下單、就近取貨，更解決了家中冷凍庫容量不足之煩惱！美福食集首度開創了新形態的購物體驗，預計將帶來兩成左右的業績成長。

為歡慶美福食集突破全台唯一生鮮超市網購至超商取貨的此項創舉，推出系列優惠活動：