貿易戰反送中起因？專家：北京不願自省及零和世界觀

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）近期讓中國政府最頭痛的兩大事件，非美中貿易戰及香港「反送中」示威莫屬。乍看下兩者雖關聯不大，但專家直指，根本原因都與北京的零和世界觀、不願自省態度脫不了關係。

中央社指出，駐北京專欄作家舒曼（Michael Schuman）隨即在美國「大西洋月刊」（The Atlantic）以「香港顯露出中國零和世界觀的缺點」（Hong Kong Shows the Flaws in China's Zero-Sum Worldview）為題，撰文分析北京的世界觀，是如何導致中國領導人只注重擴展自身權力，鮮少顧及他人利益。

舒曼指出，只會檢討別人的心態，使中國制定政策時聽不見外界聲音，這也是為什麼被譽為商業樞紐、購物天堂的香港，會陷入混亂。舒曼也認為，中國共產黨和香港親共人士，頻頻試圖撕毀保障港人自由的「一國兩制」協議，導致抗爭行動不斷升溫。

同樣狀況也出現在美中貿易戰。美國總統川普因為對中國輸美貨物加徵關稅，遭指是貿易戰始作俑者，外界批評也多落在川普身上。但舒曼提出一個有力論點，亦即中國不願處理美國長期對其不公平貿易政策的不滿，「而川普總統只是在回應北京的作法」。

所以與其妥協，北京有一套慣用伎倆來達成目的。舒曼指出，這套伎倆的第一個部分是「用錢解決問題」，例如在貿易戰初期，中國曾試圖透過購買大量美國農產品、能源商品等，來收買川普政府；第二部分則是「脅迫」，最好的例子就是在川普加徵中國商品關稅後，北京也以懲罰性關稅回擊，並揚言採取進一步作為。

同樣伎倆也用在香港。舒曼在文中表示，北京曾試圖用錢收買香港人，承諾他們只要與中國更靠近，就能讓他們荷包更飽滿。但當大部分香港人不願用公民權利交換錢時，北京轉而用更嚴厲手段打壓異議分子。

雖然目前無法確定，北京是否在7月21日香港元朗襲擊事件扮演協調角色，或是否與香港警察強勢鎮壓「反送中」示威群眾有關，但舒曼認為，類似威嚇手法是共產黨的標準武器。

舒曼強調，倘若中國領導人持續以自我為中心，並以狹隘方式看事情，將無法如他們所願，贏得其他國家的人心。「若中國領導人希望擴大影響力，那他們需要開始像考慮本身般，考慮他人。」