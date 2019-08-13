手機線上申貸快速方便 今年第二季撥貸件數首度佔比突破50%

手機並非萬能，但沒有手機萬萬不能！根據台北富邦銀行觀察， 手機逐漸成為民眾緊急調頭寸倚重的管道，根據內部統計， 北富銀手機線上申貸平台在推出後廣受市場好評， 撥貸件數與金額年年穩定成長，至今年第二季。

透過手機線上申貸的件數相較使用電腦線上申貸及透過書面申貸， 佔比已突破50%，且累計撥貸金額突破百億大關。 為協助更多民眾有效率調度、管理資金，北富銀推出「手機新好貸」 升級服務，開放其他銀行的客戶使用手機線上申辦信貸，只要簡單3 步驟，就能線上完成申貸，24小時服務不打烊，資金輕鬆到手。

北富銀個金總處長郭倍廷表示，「金融即生活，生活即金融」 已是現在進行式， 手機的普及促使大量的數位金融服務快速攻佔生活的每個角落， 帶動社會大眾對數位金融服務的接受度， 以北富銀手機線上申貸服務為例，不僅今年第二季撥貸件數佔比突破 50%，今年上半年的撥貸金額，也比去年同期成長53%， 下半年再推出「手機新好貸」擴大服務客群， 可望將手機線上申貸業務推向新高點。

「手機新好貸」申辦信貸的流程相當簡單，不論是北富銀的信用卡、 存款、貸款客戶，或是其他銀行的存款客戶，只要在線上申貸平台( https://www.fubon.com/banking/ pl/index.html) 完成簡易身分認證， 即可線上填寫申請資料及上傳申貸所需的薪資收入文件，最快1個營 業日內就會完成核貸。

其中， 他行客戶的身分認證方式跟北富銀既有客戶一樣很快速、簡便， 只要在線上輸入他行存款帳號及在他行留存的手機號碼， 經手機簡訊驗證身分無誤後，即可線上填寫申請資料，免跑分行， 動動手指立即享受手機申貸的即時與便利！

配合新服務上線，北富銀即日起推出限時的「手機新好貸， 優惠自由選」專案，9/30前凡有資金需求的上班族與自營業主， 不論是否為北富銀客戶，都能透過線上申辦信貸，自由選擇優惠方案 (三擇一)。

三項優惠方案包括前3期固定利率0.88%、 帳管費0元、前3期固定利率1.88%且帳管費減免新台幣3, 000元，額度最高可貸300萬元，貸款期間最長7年， 讓您手頭資金可以運用得更靈活。若需銀行專人協助，可致電080 9-01-02-03諮詢。