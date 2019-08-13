萬金彩田米秋收 開放契作訂購

在此秋收的季節，北海岸稻作也開始收割，「 彩田友善農作」8月2日下午在金山朝天宮旁農地， 順利舉辦秋收作伙來割稻與品嘗美味割稻飯活動，感謝老天爺賜予風 調雨順，保佑農作收成，並稟報土地公，祈求收割農民與機具安全， 並邀請地方耆老許佑榮先生及新北青農會長王御庭，示範割稻教學， 三和國小、中角國小、金美國小學童、宏碁基金會志工、法鼓文理學 院師生等，到稻田裡進行割稻與脫穀體驗， 並一起共享美味的割稻飯，慰勞這一整年辛苦耕作的農友。

農業局長李玟表示，目前全市友善耕作面積191.5公頃，有19 7位農友加入，其中萬里、金山友善稻作面積30公頃、33位農友 ，年生產稻米94公噸。

為協助有機友善農友在生產與銷售， 將成立「亞洲有機行銷智能中心」建立以數位科技創新通路， 發展智能行銷模式，藉由都會消費力量協助農產品銷售，秉持先創通 路再開農路的理念，以「先銷後產」的營運模式， 媒合大眾以契作方式認購有機友善農產品， 讓友善農友在生產前已有買主。 也希望社會各界共同支持新北市的友善田園區域計畫， 透過契作的方式幫助辛苦的小農， 讓更多人一起投入友善農業的行列。

新北市政府自104年起推動「友善田園區域計畫」，結合農業生產 與自然生態環境的理念，鼓勵農友轉型友善耕作，萬里、金山友善稻 作面積從最初1.1公頃增加至30公頃，市府持續3年補助友善耕 作農友有機質肥料與秧苗經費及活化休(廢)耕地整地費用。

市府推動友善耕作的理念在去（107）年獲得宏碁基金會的認同， 與友善稻作農友簽訂彩田米認購契作，友善稻米認購量從4公噸提高 至8公噸，基金會率領志工到友善田區辦理插秧、撿福壽螺， 親自收割自己插秧的水稻，志工們感到格外感動。 基金會大力支持友善田園區域計劃， 就是希望能再強化環境與教育的理念核心，讓農友、土壤生態、 在地學生都能受惠，也希望有更多農友轉型投入友善耕作的行列。

法鼓文理學院許書訓老師與夫人美代姊從106年起就支持楊儒門執 行長辦理友善耕作，今年也參與秋收割稻活動， 並透過親朋好友認購彩田米，用行動力來支持在地產業。三和國小、 中角國小、金美國小學童們在3月插秧，利用暑假前來割稻， 了解水稻生長過程，師生們吃自己種的米，縮短產地到餐桌的距離， 同時也拉近孩子親近家鄉的土地，更獲得食農教育的啟發。 有了農友的辛苦付出與努力， 加上宏碁基金會及彩田楊儒門先生的大力支持，讓我們看見萬里、金 山友善田園的活力與契機， 也請大家共同來購買或契作彩田米支持友善農業