【快報】時代力量爭議難解　洪慈庸跟進林昶佐宣布退黨

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）繼立委林昶佐日前宣布退出時代力量後，時代力量立委洪慈庸，今（13)日下午也召開記者會宣布退黨。

在臉書的記者會實況影片中，洪慈庸表示，主要原因是還未感受到黨內要處理路線分歧的問題，因此決定退出，以免成為羈絆黨內同志的阻力。

洪慈庸說這是個困難的決定，她退黨後將以無黨籍的身分參選台中市立委。

她同時指出，時代力量決策會今下午召開，會中做成將全力慰留邱顯智續任黨主席的決議，但卻沒有人針對路線問題提出解決方案。而在洪慈庸看來，邱顯智的辭意並未動搖，主要原因也是擺不平路線問題。

洪慈庸退黨記者會 臉書實況

中央社報導，時代力量近日風波不斷，林昶佐因時代力量內的路線問題，1日召開記者會宣布退黨；原時代力量不分區立委高潞．以用因助理違規獲經濟部補助，被時力除名；黨主席邱顯智則因林昶佐退黨、高潞事件造成支持者疑慮與失落，才剛剛在昨天(12日)宣布辭去黨主席，負起政治責任。

現在洪慈庸也宣布退黨！

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《自由》報導，時代力量決策會今下午召開，會中做成將全力慰留邱顯智續任黨主席的決議，同時決策會認同邱顯智與民進黨展開對話的路線，未來將持續與友黨展開對話。

身為決策委員的洪慈庸今早受訪時也強調，希望邱顯智繼續留任。

洪慈庸退黨記者會 臉書實況

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