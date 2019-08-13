港特首林鄭跳針迴避路透社犀利提問「是否還有自治權撤回法案」

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）針對香港民眾癱瘓機場，並高呼「黑警還眼」抗議，特首林鄭月娥今早（13）召開記者會回應。然而，面對路透社記者犀利的提問「是否還有自治權」，林鄭月娥不斷跳針迴避，在其他港媒一同追問下，最後以記者「干擾秩序」為由提前結束記者會。

記者會提問環節中，路透社記者以英語發問，指出林鄭月娥雖然不斷聲稱會傾聽社會民意以恢復香港秩序，但卻始終不肯接受民眾要求，使用「撤回」這個法律字眼。路透社記者接著問道，「妳【林鄭月娥】作為香港特首，是否還有自治權（autonomy）撤回法案？有或沒有（yes or no）？是因為這【撤回】是要經過北京允許的，也就是說，妳的雙手已經被北京綁住？或是妳是為了政治上的面子（pride），而選擇不這麼做【撤回】的？」

林鄭月娥卻回答港澳辦對自己仍有信心，將與香港警察一起合作度過危機，馬上被路透社記者插話，「有或沒有（yes or no）？請回答問題。」然而，這並未防止林鄭月娥繼續偏離話題，稱自己已經在過去兩個月回應過諸多相同的提問。

路透社記者直接點出，「妳沒有回答問題，妳迴避（evaded）了問題。」其他香港當地媒體的記者也跟著以粵語追問，要求林鄭回答路透社的提問。林鄭月娥最後表示「我已經回答了問題。」並對之後港媒記者的追加問題表現出明顯的不耐煩。

當港媒記者追問林鄭月娥是否會譴責港警暴力，林鄭月娥仍然拒絕正面回應，最後拋下一句「多謝大家」後，轉身離場。

臨走前，有記者大吼「林太，好多市民問妳幾時死呀？」「妳有無良心呀？」