反送中號召再塞爆機場 國泰13日取消逾210航班

昨（12）日集會癱瘓香港機場運作後，「反送中」網民正強力動員，今天下午1時再集結「塞爆機場」。根據國泰航空官網早上最新資訊，今天取消逾210個航班，包括所有的離港航班。

反送中支持者昨天下午湧入香港機場集會，造成起降航班至今早8時全部取消後，今天早上雖逐步恢復運作，但仍有多航班取消或延誤，包括往來台灣的班機。

反送中網民持續呼籲支持者今天下午1時再度前往「塞爆機場」。許多人認為，昨天行動收到極大效果，已迫使特首林鄭月娥今早召開記者會；因為塞爆一天機場，政府就損失慘重。

港警11日強勢鎮壓示威行動，還有一名女子疑似被警方開槍打爆眼睛後，引發反送中支持者激憤，原本有團體號召今天早上開始，連續4天再針對地鐵進行「不合作運動」，但卻在網路社群遭到大多數網友反對，認為此舉有損民意支持。為此，發起團體早上宣佈取消行動。

國泰航空官網今早9時更新資訊顯示，13日所有國泰與港龍的離港航班均取消，共有超過210個進出香港航班受影響，只有少量供過境旅客離港的航班提供服務，建議旅客延遲非必要行程並不要前往機場。

根據航班數據App「飛常准」統計，截止今天上午10時，香港機場已取消進出港航班322架次，占比28.27%。

香港機場官網今晨6時發佈最新航班資訊說，今天將實施航班重新編配，航班升降將會受到影響。旅客在出發前往機場前，請透過機場網頁或「我的航班」流動應用程式，了解最新航班情況，也留意航空公司有關航班的最新消息，並在確認航班後才出發前往機場。