金車柏克金捷報！英國世界啤酒大獎奪冠

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）金車柏克金於國際賽事傳回捷報！2019英國WBA世界啤酒大獎中，該牌的多款風味飲品奪下台灣冠軍，其中，「柏克金老啤酒」更獲頒「世界冠軍」；此外，也在2019英國IBC國際啤酒挑戰賽，與2019澳洲MIBC墨爾本國際啤酒競賽中表現亮眼。

金車柏克金發布新聞稿指出，該品牌近日於三大國際啤酒競賽中連續傳回捷報，2019英國WBA世界啤酒大獎（World Beer Awards）中，柏克金12款風味啤酒榮獲台灣冠軍（Country Winner）與1面銀牌（Silver），其中「柏克金老啤酒」更獲頒「世界冠軍」（World’s Best Altbier）的極高殊榮。

此外，金車柏克金指出，2019英國IBC國際啤酒挑戰賽（International Beer Challenge）與2019澳洲MIBC墨爾本國際啤酒競賽（Melbourne International Beer Competition）也傳捷報，柏克金在三場國際賽事共計抱回1面世界冠軍、12面台灣冠軍、4面金牌、12面銀牌、10面銅牌的佳績。

金車柏克金近日於三大國際啤酒競賽中連續傳回捷報，全系列13款啤酒於英國WBA世界啤酒大獎皆獲獎肯定，其中「柏克金老啤酒」更勇奪「世界冠軍」(World’s Best Altbier)（圖/金車柏克金）

金車柏克金說明，英國WBA世界啤酒大獎共分9大啤酒類別競賽，其中再細分多種風格，今年共吸引56個國家、超過3500件啤酒參賽，金車柏克金全系列13款啤酒皆受評審肯定；英國IBC國際啤酒挑戰賽歷史更為悠久，已舉辦20多年來，目前分為72種不同類別，每年有超過30多個國家熱烈參與，柏克金科隆啤酒、三月啤酒今年皆獲得金牌；柏克金科隆啤酒與黃金拉格啤酒，則在澳洲MIBC墨爾本國際啤酒競賽獲金牌。

金車集團總經理李玉鼎表示，柏克金每款啤酒的品質與風味都經過金車最嚴格的把關，下半年金車還會推出適合冬季飲用的啤酒風格，讓消費者有更多元的酒款選擇。